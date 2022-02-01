Александр Фролов: Расселение аварийного жилья никому не остановить

На сессии областного Собрания внесены изменения в законодательные акты Архангельской области, обеспечивающие продолжение получения регионом федерального финансирования для реализации программ переселения граждан из аварийного жилфонда.
Как сообщил председатель комитета областного Собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов необходимость внесения изменений в региональное законодательство обусловлена том, что в конце прошлого года Государственная Дума приняла закон об объединении Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ.
- С 1 января этого года создана новая публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Она объединяет функции двух фондов и сохраняет правопреемственность всех их обязательств. В том числе и по предоставлению бюджету нашей области финансовой поддержки для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья. Всего до 2025 года Поморье должно получить на эти цели порядка 22,5 млрд. рублей. Корректировка областного законодательства позволяет продолжить взаимодействие с новым Фондом и обеспечить выполнение всех обязательств по расселению аварийных домов, - отметил Александр Фролов.
Кроме того, «Фонд развития территорий» будет финансировать программы комплексного развития территорий для реализации проектов жилищного строительства, участвовать в предоставления займов застройщикам.
- Новый фонд будет решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья, выплаты компенсаций обманутым дольщикам и достройки проблемных домов, но и заниматься комплексным развитием территории. Это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно, а Архангельская область сможет получать серьезные средства на программы строительства жилья, - подчеркнул Александр Фролов.