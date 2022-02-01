РПЦ против использования Пасхи в эскалации украинского конфликта

В Русской Православной Церкви призвали всех неравнодушных людей предотвратить военные провокации на Украине в праздник Пасхи, о возможности которых предупредило в понедельник Минобороны России.
«Поступают сведения, что день Святой Пасхи, когда в храмах собирается больше всего верующих, может быть использован для военных провокаций. Нельзя представить себе ничего более бесчеловечного, чем сделать Светлое Христово Воскресенье, которое отмечают православные народы и в России, и на Украине, и во многих других странах, орудием эскалации конфликта», —написал у себя в телеграм-канале представитель Русской Православной Церкви Владимир Легойда.
Он считает, что подобные замыслы могут исходить только от одинаково враждебных и русскому, и украинскому народу сил, заинтересованных в усугублении братоубийственной ненависти, создании новых препятствий на пути к миру.
«Церковь, не будучи в силах предотвратить подобное, молится о том, чтобы провокаций в храмах на Пасху не произошло. Надеюсь, что все небезраличные люди объединят усилия, чтобы не допустить издевательства над христианами в день Воскресения Христова», — написал Владимир Романович.
Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские формирования планируют устроить провокации для обвинения российской армии в убийствах гражданского населения на Украине. Такие провокации запланированы в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
«С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами с задачей обстрелять православные храмы в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения», — сказал Михаил Мизинцев.
Источник: Интерфакс