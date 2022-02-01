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«Революционер», «вождь», «а кто это?». Россияне о Ленине

Приводим данные последнего опроса ВЦИОМ, касающегося узнаваемости Владимира Ильича Ленина как исторической фигуры.

Знают Владимира Ленин как революционера 37% россиян старше 18 лет, как вождя мирового пролетариата - 16%. Назвали Ленина главой государства 15%, основателем СССР — 6%, первым руководителем СССР — 5%, главой коммунистической партии - 5%.

Не знают, кто такой Ленин 2% опрошенных. 2% ответили, что Ленин «лежит в Мавзолее», столько же назвали руководителя Октябрьской революции, реформатором, изменившим жизнь страны.

Затруднились ответить 7%.

В целом чуть более трети (37%) половозрелых жителей России считают роль Владимира Ильича в развитии их страны положительной.

Напомним, что во время прошлогодней пресс-конференции президент Владимир Путин фактически возложил вину за сегодняшнюю ситуацию на Донбассе на Ленина со товарищами.

19 апрель 13:48 | : Политика

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