«Революционер», «вождь», «а кто это?». Россияне о Ленине

Приводим данные последнего опроса ВЦИОМ, касающегося узнаваемости Владимира Ильича Ленина как исторической фигуры.
Знают Владимира Ленин как революционера 37% россиян старше 18 лет, как вождя мирового пролетариата - 16%. Назвали Ленина главой государства 15%, основателем СССР — 6%, первым руководителем СССР — 5%, главой коммунистической партии - 5%.
Не знают, кто такой Ленин 2% опрошенных. 2% ответили, что Ленин «лежит в Мавзолее», столько же назвали руководителя Октябрьской революции, реформатором, изменившим жизнь страны.
Затруднились ответить 7%.
В целом чуть более трети (37%) половозрелых жителей России считают роль Владимира Ильича в развитии их страны положительной.
Напомним, что во время прошлогодней пресс-конференции президент Владимир Путин фактически возложил вину за сегодняшнюю ситуацию на Донбассе на Ленина со товарищами.