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Дешевле, чем в Германии. Житель Северодвинска заплатит штраф за непатриотичный стикер

Вчера Северодвинский городской суд выписал штраф за наклейку, прикрепленную к ветровому стеклу импортного авто жителя города корабелов.

Текст – «Нет! Войне с Украиной!». Цвет – красный. Сумма штрафа – 30 000 руб.

Формулировка постановления - «за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Наблюдатели считают, что северодвинец сознательно нарывался на штраф. Достаточно было написать – «Нет войне»… всем все понятно, а доказать злой умысел в суде гораздо сложнее. Впрочем, и данный штраф может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Цены в этом направлении растут – в конце марта жительнице Северодвинске присудили штраф за аналогичное нарушение в размере 15 000 рублей. Но…

Власти Германии ввели уголовное преследование за публичное использование знака Z как скрытую форму поддержки «российской военной агрессии». Злоумышленникам грозит первичный штраф в размере 500 EUR, что по сегодняшнему курсу равно 43 000 рублей (округлено). Такую же норму собирается ввести и Латвия.

То есть, в Северодвинске дешевле!

19 апрель 07:25 | : Политика / Происшествия

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