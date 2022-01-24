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Не в этот раз. Прямые выборы глав МО пока не вернутся в Архангельскую область

Случилось то, о чем мы предупреждали ранее - абсолютно все поправки о прямых выборах глав в преобразуемых округах были отклонены профильным комитетом Архангельского областного Собрания.

Напомним, послезавтра на сессии АОСД сразу в двух чтениях будут приняты законопроекты о преобразовании в округа муниципальных образований Котласского, Мезенского, Лешуконского, Холмогорского и Шенкурского районов. Сегодня же профильный комитет рассмотрел внесенные депутатом Леонидом Таскаевым поправки к губернаторским законопроектам, предлагающие изменить процедуру избрания глав образованных округов на прямые выборы населением. Отрицательное заключение было предсказуемым.

За комментарием редакция обратилась непосредственно к инициатору поправок – исключенному коммунисту Таскаеву:

- По понятным причинам, областным чиновникам удобна недемократичная процедура конкурсных комиссий, выступающих, по сути, фильтром, отсеивающим претендентов, сохранивших хотя бы намек на какую-либо самостоятельность. Покорные и полностью зависимые марионетки - вот, по всей видимости, идеал муниципальных управления (да и депутатов этого уровня) в глазах областной администрации. Учитывая тот факт, что жители муниципалитетов, ликвидируемых из-за преобразования, фактически лишаются доступных органов власти на местах, способных оперативно решать проблемы местного значения, вопрос с соблюдением образуемыми взамен органами власти интересов населения стоит особенно остро. Внесенные поправки должны были изменить порядок избрания глав образуемых округов в самом демократичном из всех имеющихся ключе – с комиссий, где преобладают члены одной партии, на прямые выборы.

По сути, это то решение, к которому власть неоднократно призывали северяне, за которое совсем недавно (вроде бы) выступили руководители парламентско-оппозиционных фракций в АОСД. Но что на самом деле? Комитет в лице трех членов ЕР – Чеснокова, Шерягина и Порошиной проголосовал против избрания глав муниципальных округов на прямых выборах, а значит и против реальной конкуренции, и доступа к участию всех, имеющих на то законодательное право, граждан. Кажется, это всё, что нужно знать о реальности демократии в Архангельской области и о реальных мотивах, как минимум, одной из парламентских партий, которой не по нутру возврат прямых выборов муниципальных глав.

18 апрель 14:32 | : Политика

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