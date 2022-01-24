Дмитрий Морев анонсировал подарок архангелогородцам к Дню города

В ходе рабочей поездки по объектам благоустройства глава Архангельска оценил готовность подрядчиков выполнить поставленную задачу – благоустроить 6 территорий.
На дополнительно выделенные средства осенью прошлого года стартовал капремонт сквера у КЦ «Соломбала-Арт», прибрежного променада за Молодежным сквером, аллеи вдоль ул. Воскресенская, 8-12, парка имени Ленина, скверов на площади Терехина и у КЦ «Маймакса». Глава города Дмитрий Морев в рабочей поездке посетил каждый объект.
- Наша задача – открыть прогулочные территории в начале лета и сделать подарок - пригласить жителей на День города. И это будет для Архангельска новой историей: открытие не под зиму, а именно в июне, чтобы горожане могли в течение всего теплого сезона наслаждаться хорошо благоустроенными скверами. Важно, что у подрядчиков есть материалы для завершения ремонта. Уже сегодня архангелогородцы видят, что на большинстве объектов работы возобновились, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.
Самая необычная прогулочная зона сейчас создается на набережной Северной Двины за Молодежным сквером. МУП «Городское благоустройство» создает «парящий» над рекой променад с балконами, где в дальнейшем предполагается разместить летние кафе. Жители будут гулять по дорожке из террасной доски, под которой – сложная инженерная конструкция из свай со связками. Специалисты проверяют с помощью ультразвука целостность каждого сварного шва – важно обеспечить безопасность сооружения.
В парке имени Ленина в округе Майская горка на днях установили элементы спортивно-игрового оборудования. К укладке тротуарной плитки подрядчик ЗАО «Северная Роза» сможет приступить при стабильных положительных температурах. На аллее по ул. Воскресенской идет установка малых архитектурных форм – здесь уже появились гигантские шары. Такие необычные элементы оформления городского пространства ранее разместили на соседней аллее, и они особенно понравились детям. Также «Северная Роза» готова продолжить благоустройство скверов на ул. Терехина и у КЦ «Маймакса».
Большой сквер у КЦ «Соломбала-Арт» капитально ремонтирует компания «Экопром». Решена главная проблема – завершено устройство дренажной системы, включен насос, сейчас идет осушение территории. С укладкой дорожек придется подождать до полного высыхания и потепления, а сейчас специалисты занимаются устройством архитектурных элементов сквера.
Чтобы в Архангельске стало еще больше территорий отдыха, жителям необходимо определить парки и скверы для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды. Голосование за объекты следующего года уже стартовало – на сайте 29.gorodsreda.ru.