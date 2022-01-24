"Единая Россия" поддержит воюющий Донбасс семенами и саженцами

«Единая Россия» запустила акцию «Добрый огород», в ходе которой партия соберет и доставит жителям Донбасса и освобожденных территорий семена и саженцы для высадки на огородах. Об этом сообщила координатор направления народной программы партии «Развитие села», заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина на совещании «Единой России» по вопросам развития семеноводства и селекции.
«Не все жители Донецкой и Луганской Республик, а также других освобождённых территорий смогут своевременно и качественно провести полевые работы на своих огородах. И сегодня очень важно помочь им. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, ко всем садоводам, огородникам, общественникам, отраслевым организациям, партнёрам, в том числе из зарубежных стран — по возможности откликнуться на эту просьбу и привезти семенной и посадочный материал в волонтёрские центры «Единой России», откуда затем мы доставим их жителям Донбасса и освобождённых территорий», — сказала она.
По словам Надежды Школкиной, наиболее востребованы семена овощей.
«Прежде всего будем отправлять морковь, свеклу, лук, чеснок, редис, кабачки, тыкву. И, конечно, важны семена картошки и капусты - все то, что поможет семьям обеспечить себя продовольствием», — отметила она.