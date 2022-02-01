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Доминиканский землевладелец пишет законы для Архангельской области

В последней декларации о доходах новоизбранный депутат Архангельского областного Собрания Олег Черненко указал аж три земельных участка в Доминиканской Республике, которыми он имеет счастье владеть.

Напомним, ранее Черненко заседал в Архангельской городской Думе в качестве вице-спикера, но после прошлогодних довыборов по одномандатному округу перемесился на одну ступеньку вверх по законодательной вертикали.

Защищает интересы простых жителей Поморья под знаменами «Справедливой России». Соучастник громких информационных скандалов в период последних выборов в Государственную Думу.

Кроме Черненко, из депутатов АОСД зарубежной недвижимостью владеет только единоросс Сергей Моисеев – домик во Франции и квартирка в Болгарии.

Отметим, оба упомянутых персонажа не входят в пятерку самых состоятельных региональных парламентариев.

17 апрель 12:40 | : Политика / Скандалы

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