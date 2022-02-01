Дороги, которые нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На прошедшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья всерьез обсуждали тему уборки городских улиц. То, что является объектом критики со стороны архангелогородцев и гостей города… со времен «царя Гороха» (какую бы фамилию он не носил в действительности).
Помните реакцию общества на сообщение о продлении контракта с Мезенским дорожным управление – «как, опять они?!»? Но давайте будем честны перед самими собой – обывательский взгляд обычно критичен (как и общий настрой на местную власть), и отказывается видеть позитивные сдвиги. А вот депутаты видят…
Валентина Сырова, спикер:
- Эта зима закончилась, необходимо учесть ошибки. Но, несмотря ни на что, я считаю, что Администрация вместе с Мезенским дорожным управлением справились, вывезено очень много снега и ожидаемых больших подтоплений не случилось. Теперь предстоит подумать о том, к чему мы придем осенью и зимой в следующем году, что будет происходить в наших дворах.
Это в целом. Но есть определенные моменты…
Мария Харченко, лидер фракции ЛДПР:
- Большое количество претензий и у нас, у депутатов, и у жителей города по поводу уборки внутридворовых и внтриквартальных проездов. Именно поэтому одним из наших предложений на слушаниях было разделить ответственность. Дворы и внтутриквартальные проезды должны уйти под контроль к главам округов, потому что они работают на этой территории и в оперативном порядке смогут устранить ту или иную проблему. <…> Деньги, которые заложены на уборку дворовых территорий и квартальных проездов в департаменте, надо перераспределить в территориальные округа, чтобы их главы могли самостоятельно заключать контракты на чистку проездов. Кроме того, это упростит обработку обращений граждан.
Более радикален (как обычно) был глава фракции КПРФ Александр Гревцов:
- Необходимо принять волевое решение. Только в этом случае, только тогда, когда дворы и внутриквартальные проезды будут в одних руках, за них будет отвечать одна организация, одна структура, только в этом случае мы можем наводить порядок. В противном случае, у нас одни будут перекладывать на других, другие на третьих, и порядка не будет, к сожалению.
Сошлись на том, что вопрос нуждается в дополнительной проработке. Конечно, хотелось бы иметь такие же чистые дороги и тротуары как в Сингапуре… но где найти такие деньги и такого подрядчика? Да и климат не поменять.
Кроме того…
На прошедшей неделе городские депутаты принимали участие в праздновании 61-й годовщины легендарного полета Юрия Гагарина. О том, как это делали коммунисты, мы уже рассказывали. Теперь слово единороссам в лице Ивана Воронцова:
- Мы с гордостью вспоминаем великий подвиг советского космонавта Юрия Гагарина. Сложно представить, какие чувства испытывал Юрий Алексеевич, когда его корабль-спутник «Восток» вышел в открытый космос. <…> Россия внесла огромный вклад в мировой прогресс и может похвастаться достижениями во всех сферах: от важнейших научных открытий до культурных и спортивных достижений. И сегодня, будучи потомками великих первооткрывателей, мы, словно Юрий Гагарин, смело шагаем навстречу неизвестному будущему. Ведь современная Россия – это сильная страна, которая идет только вперед.
В среду председатель городской Думы Валентина Сырова подписала постановление о созыве очередной сессии. Событие состоится 27 апреля в 10 утра по известному адресу: пр-кт Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.
Будем наблюдать, и предварительно сообщим о результатах депутатских слушаний по самым острым вопросам повестке.
Всех с Вербным воскресеньем!