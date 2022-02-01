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Бедный, бедный Некрасов. Сенаторы от Архангельской области показали свои доходы

Вслед за депутатами областного Собрания, члены Совета Федерации, представляющие в верхней палате российского парламента интересы Поморья, публично отчитались перед обществом в своих доходах.

Вопреки ожиданиям, Александр Некрасов, которого все представляют строительным магнатом, заработал (получил) за 2021 год всего 5,8 миллионов рублей. Или его «Лидер-групп» переживает не лучшие дни, или, что вернее, все активы переведены на ближайших родственников. Например, на дражайшую супругу, которая не вылезает из «чиновничьей» пятерки русской версии Forbes – ее прошлогодний доход составил 1.3 млрд. рублей.

Виктор Новожилов задекларировал чуть-чуть меньше коллеги – 5.7 миллионов рублей. По некоторым данным, он свой многопрофильный бизнес (от издательского до гастрономического) давно переписал на совершеннолетних членов семьи.

Напомним, первый попал в Совет Федерации по квоте губернатора региона, второй – выдвиженец местного депутатского корпуса.

16 апрель 16:21 | : Политика / Экономика

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