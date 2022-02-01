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Богатство для коммуниста - не порок?

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Самым богатым депутатом Государственной Думы стал коммунист Блоцкий с доходом 3,5 миллиарда.

Владимир Блоцкий, юрист, докторант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В его собственности: девять земельных участков и четыре дома (один участок и дом на нем находятся в Великобритании), четыре квартиры (одна из них принадлежит депутату на 1/10 часть) и два машино-места. Также Блоцкий владеет двумя Porsche — Porsche Cayenne Diesel и Porsche Panamera 4s.

Источниками средств на покупку имущества указаны: доход от сдачи имущества в аренду, дивиденды, доход по основному месту работы, доход от продажи имущества и накопления за предыдущие годы.

Владимир Блоцкий пользуясь юридическим образованием видимо активно развивал профсоюзное движение в рыбодобывающей отрасли (до депутатсва он являлся Генеральным директором Мурманского тралового флота) за , что и удостоился места в списке КПРФ, правда не в Мурманске, а почему то в Нижнем Новгороде.

Хотя в принципе он всегда жил и работал в Москве, а регионы РФ приносили ему либо деньги, либо места в Государственной Думе.

Теперь вопросы.

Живёт ли олигарх Блоцкий чаяниями и проблемами простого народа?

Кому служит фракция КПРФ в Государственной Думе? Условному слесарю из глубинки, или бизнесменам из Москвы?

16 апрель 11:52 | : Политика / Экономика

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