"Единая Россия" предлагает жителям Поморья бесплатную юрпомощь в спорных вопросах

14 апреля 2022 года состоялся прием граждан, в ходе которого за юридической консультацией обратились четверо северян.
Так, северодвинец попросил разъяснить, как ему поступить, если не все периоды работы включили в специальный стаж. Заявителю были даны рекомендации в обращении в суд с соответствующим исковым заявлением.
Еще одна жительница Северодвинска обратилась за консультацией. Она попросила разъяснить, как ей поступить, если после судебных удержаний у ее супруга остается меньше прожиточного минимума от суммы доходов.
Юрист регионального отделения Партии Нарине Асоян рассказала женщине, что с 1 февраля 2022 года вступили в силу Федеральный закон «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» и Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Новый закон защищает права должников на гарантированное получение прожиточного минимума в ходе принудительного взыскания с них задолженности в рамках исполнительных производств. Заявительнице были даны рекомендации, обратится в службу судебных приставов с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимум с целью снижения размеров удержаний.
В Правозащитный поступил звонок из Лешуконского района. Заявительница, попросила разъяснить, какие услуги относятся к коммунальным, а также какие действия предпринять, если управляющая компания плату за услугу взымает, а услугу не предоставляет.
«К коммунальным услугам относится осуществление холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах. Если вы недовольны качеством получаемых услуг, то у вас есть несколько способов повлиять на деятельность управляющей компании. По законодательству Российской Федерации вы имеете право обратиться с жалобой к самому директору организации, обслуживающей ваш многоквартирный дом, в государственную жилищную инспекцию, прокуратуру или суд» - рассказала Нарине Асоян.
В Правозащитный центр также обратилась женщина из Архангельска. Архангелогородка попросила разъяснить, как составить претензию в адрес управляющей компании, осуществляющей управление домом, где она проживает. Заявительнице были даны рекомендации в составлении претензии.