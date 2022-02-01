Активисты ОНФ отправили из Архангельска в адрес Донбасса 20 тонн продовольствия

Активисты Народного фронта и участники команды «Молодежка ОНФ» на этой неделе помогли загрузить в Архангельске машину грузоподъемностью 20 т для отправки жителям юго-востока Украины. Всего было погружено 19 т продовольственных и 1 т непродовольственных товаров.
С начала марта по 12 апреля участники команды «Молодежка ОНФ» и представители Народного фронта помогали с погрузкой, разгрузкой и сортировкой гуманитарной помощи – это крупы, сахарный песок, мука, средства гигиены, детское питание, товары первой необходимости, постельные принадлежности, канцелярские товары. Ребята помогали сортировать и разгружать гуманитарную помощь, поступающую со всей области, далее определяли ее на единый централизованный склад в центре Архангельска и помогали с упаковкой.
«В конце февраля мы начали сотрудничество с Российским Красным Крестом. Почти сразу же в области начался сбор гуманитарной помощи. Нужно было много сильных рук на складе. Естественно, представители Народного фронта не остались в стороне и активно помогали, работали почти весь день. Была проделана большая работа, удовлетворение от нее – огромное. Мы знаем, как люди ждут эти товары, как нуждаются в продуктах питания и гигиенических средствах. Мы и дальше будем помогать братскому народу, который вынужден страдать и терпеть лишения из-за бомбежек нацистов и украинской армии», – сказал координатор «Молодежки ОНФ» в Архангельской области Кирилл Исаков.