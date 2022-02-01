Российским губернаторам вменили еще одну обязанность и ответственность

Теперь они будут анализировать перспективность фундаментальных научных исследований применительно к своим территориям с учетом социально-экономической и культурной значимости, а также географического положения. Точнее, этим вплотную будут заниматься специально обученные люди из губернаторских команд, а главы регионов подписывать и отвечать за реализацию.
Распоряжение о запуске пилотного проекта, по которому темы региональных фундаментальных научных исследований будут согласовываться с главами субъектов, подписал Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Проект коснется только тех вузов и научных институтов, которые являются частью научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) и подведомственны Минобрнауки.
Планируется, что новый подход будет способствовать максимальному раскрытию научного потенциала регионов, так как именно главы субъектов могут оценить, насколько то или иное исследование практически применимо на территории. При этом, как сообщают в ведомстве, в полномочия губернаторов не входит запрет на определение иных тем исследования.
Кроме этого, определять, насколько тематики фундаментальных исследований отвечают социально-экономическим потребностям регионов, также будут наблюдательные научные советы.
— Совет сможет оценить предлагаемые тематики, их соответствие программе деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и проанализировать, насколько они соотносятся с социально-экономическими потребностями региона в условиях санкций, – прокомментировал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Как отметил руководитель НОЦ «Российская Арктика» в Архангельске Марат Есеев, центр становится инструментом научно-технического развития регионов.
— Мы вместе проанализировали тематики госзаказа по фундаментальным исследованиям и выделили из них 29 в рамках технологических проектов НОЦ и работающих на развитие регионов инициаторов. Мы подали эти тематики в наблюдательный совет НОЦ и ждем согласования, – рассказал Марат Евсеев. – Понятно, что НОЦ всё больше становится инструментом губернаторов для научно-технологического развития регионов, а связь с фундаментальными исследованиями задает тренд.
По словам руководителя регионального центра, уже в среднесрочной перспективе должны выстроиться цепочки, которые станут своеобразным мостом от фундаментальных исследований к внедрению разработок через прикладные исследования.
Отметим, что в рамках нацпроекта «Наука» создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Это организации, действующие в субъектах-инициаторах НОЦ. Один из них располагается в Архангельской области.