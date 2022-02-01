Ольга Чертова конкретно займется молодежью Поморья

Опытный сотрудник администрации Архангельской области возглавила только что созданное в структуре регионального правительства агентство, которое непосредственно будет заниматься молодежными проблемами (ранее добавлялась еще какая-нибудь сфера деятельности, а то и не одна).
В презентации на официальном сайте написано буквально следующее:
- Работе с молодежью в России сегодня уделяется повышенное внимание. Для того чтобы сделать эту сферу деятельности, с одной стороны, более адресной, а с другой – более масштабной, в структуре правительства Архангельской области создано агентство по делам молодежи, которое будет курировать это важнейшее направление в регионе.
Об Ольге Сергеевне Чертовой:
В 1991 году окончила Архангельский государственный педагогический институт имени М.В. Ломоносова, и большая часть ее трудовой деятельности была связана с молодежью.
Школа, Областной центр дополнительного образования, департамент образования, культуры и спорта мэрии города Архангельска, министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области – работа здесь стала хорошим опытом, который позволяет ориентироваться во всех нюансах молодежной политики, выстраивания отношений между молодежью и властью.
С 2016 года по настоящее время возглавляла отдел по работе с общественными объединениями департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области.
Замужем.
(фото с персональной странички ВКонтакте)