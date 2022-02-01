Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ольга Чертова конкретно займется молодежью Поморья

Опытный сотрудник администрации Архангельской области возглавила только что созданное в структуре регионального правительства агентство, которое непосредственно будет заниматься молодежными проблемами (ранее добавлялась еще какая-нибудь сфера деятельности, а то и не одна).

В презентации на официальном сайте написано буквально следующее:

- Работе с молодежью в России сегодня уделяется повышенное внимание. Для того чтобы сделать эту сферу деятельности, с одной стороны, более адресной, а с другой – более масштабной, в структуре правительства Архангельской области создано агентство по делам молодежи, которое будет курировать это важнейшее направление в регионе.

Об Ольге Сергеевне Чертовой:

В 1991 году окончила Архангельский государственный педагогический институт имени М.В. Ломоносова, и большая часть ее трудовой деятельности была связана с молодежью. 

Школа, Областной центр дополнительного образования, департамент образования, культуры и спорта мэрии города Архангельска, министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области – работа здесь стала хорошим опытом, который позволяет ориентироваться во всех нюансах молодежной политики, выстраивания отношений между молодежью и властью.

С 2016 года по настоящее время возглавляла отдел по работе с общественными объединениями департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области.

Замужем.

(фото с персональной странички ВКонтакте) 

15 апрель 06:47 | : Политика

Главные новости


Прощай, артист! Многоликий Жириновский
Вся сила – в «Брате»! Алексей Балабанов как уникум импортозамещения

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (179)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20