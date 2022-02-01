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Архангельские единороссы помогли беженцам с Донбасса собственной кровью

Волонтерский центр Партии на постоянной основе оказывает помощь вынужденным переселенцам из Донбасса. В этот раз партийцы инициировали акцию по сдаче крови. Собранные средства, которые выдаются в качестве компенсации за питание, Волонтерский центр направит на помощь людям, приехавшим на территорию Архангельской области из ДНР, ЛНР и Украины. Акция приурочена к всероссийскому Дню донора, который пройдет 20 апреля.

Размер компенсации рассчитан из формулы 5% от МРОТ и составляет 770 руб. Учреждение не распоряжается этими деньгами, человек самостоятельно при желании может передать деньги в фонд или использовать в собственных целях.

«Сейчас люди, живущие на Украине, вынуждены уезжать из страны. Желая укрыться от ужасов боевых действий со стороны неонацистов, они покидают свои города и приезжают в совершенно незнакомые места. Часть этих людей волей судьбы оказались в Архангельске. У некоторых есть родственники к кому можно обратиться за помощью, а иногда помочь оказывается некому. Поэтому «Единая Россия» практически каждый день передает гуманитарные грузы для вынужденных переселенцев. А сегодняшняя акция – это очередной повод выразить нашу поддержку, солидарность всем пострадавшим на Украине, а также перевести вырученные деньги тем, кому это особенно нужно», - отметил Иван Воронцов.

Станция переливания крови работает в круглосуточном режиме, обеспечивая донорской кровью и ее компонентами 33 медицинские организации Архангельской области.

Недостатков в донорах нет. С самого утра на станции очередь – в среднем за день сдают кровь 70 человек, в месяц получается около 2 тысяч. Учреждение полностью обеспечено необходимым количеством крови и других компонентов. Чтобы сдать кровь, человек проходит терапевтическое обследование, замеряется уровень гемоглобина, берется на анализ кровь. В случае обнаружения заболеваний человека до сдачи крови не допускают.

Что побуждает людей участвовать в донорских акциях? Примерно 7 из 10 сдают кровь из гуманных побуждений. Есть те, кто приходит за компанию, рабочими коллективами, группами студентов. Есть и такие, кому нужны справки для освобождения от работы. Однако, такие люди, придя единожды, в дальнейшем меняют свою мотивацию, проникаются гуманистической идеей, вливаются в донорское движение, стремятся получить заветное звание Почетного донора. 

«Почетный донор России» -  это не только про статус и нагрудный знак, это еще и выгодно. Он получает социальные гарантии: единоразовую денежную компенсацию в размере 15 тыс. руб., первоочередное приобретение санаторно-курортных путевок, внеочередное медицинское обследование и помощь по ОМС, ежегодный отпуск в любое удобное время. Для этого необходимо сдать кровь - 40 раз или плазму – 60.  

14 апрель 10:30 | : Политика

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