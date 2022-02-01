ОНФ: Заезд на Кузнечевский мост будет отремонтирован

После обращения Народного фронта к главе администрации Архангельска Дмитрию Мореву с просьбой выполнить ремонт асфальтобетонного полотна заезда (подъема) на Кузнечевский мост чиновники приняли решение включить этот объект в ремонт по нацпроекту БКАД. В 2022 г. в областном центре комплексный ремонт запланирован на 13 объектах дорожной инфраструктуры.
В феврале этого года общественники убедились в том, что подъем на мост длиною около 500 м затруднителен, а дорога находится в ненормативном состоянии. Большое количество ям, продольных и поперечных трещин, колейность создают аварийные ситуации, замедляют движение автотранспорта, способствует увеличению пробок. Недавно на этом участке был выборочно сделан ямочный ремонт, что снизило риск аварийности. По оценкам экспертов Народного фронта, интенсивность движения на мосту в 10 утра составляет около 150 машин в минуту.
«Мы удовлетворены решением администрации города. Кампания по ремонту дорог в Архангельске стартует на днях. Сейчас подрядчики приступили к подготовительному этапу. Наша задача – контролировать качество работ, сроки выполнения и так далее, – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Архангельской области Алексей Нестеренко. – Этим мы занимаемся несколько лет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Должен отметить, что ежегодно в областном центре возрастает количество отремонтированных дорог и качество их заметно растет. Стоит отметить, что гарантийные обязательства выдерживают не все дорожные участки. Будем надеяться, что в этом году подрядчики со всей ответственностью подойдут к ремонту дорог».