«Единая Россия» приостановила членство в партии Владимира Рудакова

Сегодня региональное Следственное управление СКРФ возбудило уголовное дело в отношении главы Красноборского района Владимира Рудакова. Его подозревают в получении взятки и присвоении денежных средств с использованием служебного положения.
По версии следствия, подозреваемый, зная, что муниципальному образованию выделено бюджетное финансирование на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратился к своему знакомому с предложением оказать содействие в приобретении у предпринимателя жилого дома. За взятку чиновник заключил муниципальный контракт и приобрел в собственность муниципального образования жилое помещение.
Также в рамках реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья и национального проекта «Жилье и городская среда» из областного бюджета муниципальному образованию предоставлена субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Предварительно установлено, что чиновник через подставных лиц купил квартиру в аварийном доме и организовал ее выкуп администрацией по цене, практически в два раза превышающей стоимость покупки квартиры у первоначального собственника, а разницу присвоил себе.
В соответствии с Уставом «Единой России» членство в партии Владимира Рудакова незамедлительно было приостановлено решением Красноборского местного политсовета «Единой России».
«Наша позиция в таких случаях принципиальная: членство в партии приостанавливается до решения суда. Пока вина главы района официально не установлена, мы не можем как-то прокомментировать его участие в подозреваемых преступлениях. Но сами деяния, в которых подозревается Владимир Рудаков, мы решительно осуждаем. Депутаты «Единой России» всех уровней власти работают над тем, чтобы найти дополнительное финансирование для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, ведь это очень важная проблема нашего региона. И любые махинации в этой отрасли должны пресекаться по всей строгости закона», - отметил руководитель Архангельского регионального отделения «Единой России» Иван Воронцов.
Членство Владимира Рудакова в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов.