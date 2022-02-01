Депутат Госдумы привез подарки в архангельский Дом ребенка

В рамках недели здоровья, депутат Государственной Думы Михаил Кисляков (фракция «Единая Россия») совместно с руководителем Центра поддержки гражданских инициатив Партии Викторией Парфёновой посетили «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики». Под веселую детскую музыку волонтеры педагогического колледжа поучаствовали с малышами в играх и зарядке на улице. Главный врач Ирина Кравцова провела подробную экскурсию по учреждению и рассказала о специфике работы.
Архангельский областной Дом ребенка - одно из старейших учреждений в регионе в области профилактической педиатрии и социальной медицины. В 2021 году Дом ребенка отпраздновал своё столетие. Проходя по украшенным детскими поделками коридорам можно увидеть сохранившиеся черно-белые фотографии малышей и нянечек прошлого века.
Следуя за Главврачом по современным процедурным кабинетам, опрятным детским группам, высокотехнологичным физкультурным, интерактивным залам, становится ясно, за какие заслуги Дом ребенка неоднократно был признан одним из лучших медицинских учреждений и прошёл аккредитацию на соответствие международным стандартам качества. С первых минут нахождения в заведении чувствуется неподдельная любовь, забота, безграничная преданность своему делу медицинского персонала, бережное отношение к детям. Это удивительно, но во время пика распространения коронавируса весь персонал на 5 месяцев изолировался вместе с воспитанниками Дома на территории учреждения. Несмотря на свою личную жизнь и собственные семьи, работники Дома ребенка покинули свои дома и круглосуточно находились под одной крышей с малышами вдали от своих блихких, что тяжело физически и морально.
Ежегодно в доме ребенка проходят реабилитацию более 200 детей раннего возраста с поражением центральной нервной системы, врожденными пороками и аномалиями развития. Сюда попадают дети-сироты, дети, чьих родителей лишили родительских прав, от кого отказались. Несмотря на страшные диагнозы и цифры, врождённые пороки, показания к инвалидности, 95% малышей ежегодно устраиваются в семью. Время нахождения одного малыша в Доме около 5 месяцев. Потом ребенка устраивают в семью или забирают родные родители или крайне редко передают в интернат.
«Такой ранний возраст, в котором к нам поступают детки - это самый пластичный возраст, когда ресурсы ребенка можно восполнить, скорректировать патологию, можно предотвратить инвалидность, летальность. Всё благодаря комплексному подходу к воспитанию, образованию, диагностике, лечению, реабилитации. Немаловажную роль играет социализация детей, мы учим их как вести себя в магазине, как выращивать овощи, как готовить и справляться с домашними обязанностями. Мы стараемся создать уютную семейную обстановку. Так же мы оказываем социальную помощь родителям, сопровождаем трудные семьи, консультируем», - рассказала о своей работе Главный врач Ирина Кравцова.
Ирина Кравцова поделилась чаяниями и проблемами учреждения. В планах создать музей Дома ребенка, у руководства уже имеется проект и смета, но нет средств на реализацию. Главный врач подчеркнула, что именно на базе Дома ребенка впервые начали проводить вакцинацию детей, проводить профилактику рахита и других заболеваний. Это будет полезно и для студентов, которые приходят из педагогических колледжей на практику. Михаил Кисляков пообещал проработать этот вопрос.
Существует еще одна проблема. Когда детей из Дома ребенка и интернатов отправляют на лечение в стационарные отделения больниц, их сопровождает медперсонал учреждения. Это не совсем удобно, так как в это время группа теряет одну няню, это сказывается на качестве ухода, остальным ребятам уделяется меньше времени.
«Партия готова привлечь к данной работе волонтёров. Мы подумаем над созданием некоммерческой организации или ресурсного центра, главной целью которого будет сопровождение воспитанников Дома ребёнка и интернатов. Мы готовы проработать вопрос с средне профессиональными образовательными учреждениями и проинформировать отделы практик и студентов о возможности прохождения практики в Доме ребенка, особенно это касается студентов педагогов-организаторов, музыкальных руководителей, педагогов по физкультуре» - сообщил депутат Государственной Думы Михаил Кисляков (фракция «Единая Россия»).