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"Тогда даже девочек называли Юрами"

61 год назад состоялся первый полет Юрия Гагарина в космос. Вылет был совершен в 9 часов 6 минут с советского научно-испытательного полигона № 5, который сейчас носит имя «Байконур». За этим полётом наблюдал весь мир. И Советский Союз сделал то, что долгие годы для всех людей казалось невозможным. С того самого дня развитие космоса перешагнуло важный для всех рубеж.

«Сегодня весь мир отмечает одно из величайших событий в истории человечества – первый полет человека в космос. Эта дата символизирует начало новой космической вехи в истории человечества, триумф достижений советской науки и техники!

Отрадно, что наша область по сей день вносит свой вклад в развитие космической отрасли. С космодрома Плесецк взмывают в небо отечественные ракетоносители легкого и среднего класса.

Этот полет заслуга не только одного человека – за ним стоит многолетний кропотливый труд  выдающихся ученых, конструкторов, испытателей, инженеров, продемонстрировавшие всему миру величие российской науки, которые своим трудом и талантом сумели воплотить в жизнь самые смелые мечты людей о покорении космического пространства. Поэтому поздравляю лётчиков, космонавтов и всех, чья деятельность плотно связана с постижением космоса. Благодарю вас за ваш ежедневный вклад в современную науку. Страна всегда будет гордиться вашими успехами, открытиями. Пусть это будет не только предметом для гордости, но и залогом дальнейших открытий и достижений!» - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Иван Воронцов.

Гагарин провел в космосе 108 минут, сегодня это время кажется незначительным по сравнению с многомесячными исследованиями, которые проводят космонавты на МКС. Но каждая из тех 108 минут была уникальна, удивительна. Между тем было много внештатных ситуаций, но космонавт с достоинством с ними справился. Вклад этой личности в развитие комической отрасли трудно переоценить. Он заслужил всенародную любовь.  Не зря в 1961 году во всем мире детей называли именем Юра, причем не только мальчиков.

«День космонавтики для меня - это гордость за свою страну, за научно-технический прорыв, за то, что мы первые. Полет Гагарина вдохновил многих. Во второй половине 20-ого столетия многие школьники мечтали стать именно космонавтами. Потому что космонавт воплощал в себе незаурядные знания, физическую выносливость, здоровье. Он был примером для подражания, эталоном восхищения для всей страны тогда и сейчас.

Помню, мой папа рассказывал одно из самых ярких воспоминаний детства: 12 апреля 1961 года в школе отменили занятия, все выбежали на улицу и махали, всматриваясь в небо. Им сказали, что Гагарин летит над ними в ракете и приветствует советских школьников» - вспоминает Куратор Координационного совета первичных отделений Октябрьского округа Ирина Зубова.

Человечество всегда тяготило к полетам в космос, путешествиям к неизведанным мирам. Это была победа не только для Советского Союза, но и для всего мира. Человек преодолел гравитацию и это дало толчок новым научным открытиям, достижениям космических технологий, авиации.

«У нас сложилась традиция возлагать цветы к памятнику Юрия Гагарина именно в это время. Тем самым мы отдаем дань уважения человеку-первооткрывателю, который сознательно шел на риск, сознавал все опасности, возможность летального исхода, жертвуя, таким образом, своей жизнью во имя науки и Родины, отважился первым отправиться в космическое пространство – в этом и заключается подвиг. 

Сейчас в космос летают актеры, в скором времени планируется осуществлять туристические полеты, экспедиции на Марс, это кажется совершенно естественным, обыденным делом. Но тогда, в 1961 году, наука делала первые шаги в покорении космоса.  Когда уже в дальнейшем одного из космонавтов на открытой лекции  школьники спросили, в чем состоит подвиг Юрия Гагарина, космонавт сравнил первый полет с нахождением на высоте 10-ти этажного здания, когда все здание это взрывоопасное горючее, внизу поджигают топливо и, говорят, не волнуйся, мы все посчитали.

В этот знаменательный день мы - неравнодушные архангелогородцы, просто не могли не прийти сюда. В этом и заключается историческая память нашего народа, которую мы свято храним и чтим», - подчеркнул начальник службы обеспечения массовых мероприятий центра «Патриот» Алексей Карпов. 

13 апрель 12:34 | : Политика

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