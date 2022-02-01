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Архангельскую область готовят к проекту "Выбирай свое"

Программа рассчитана на экономическую стабильность и сохранение рабочих мест.

«Единая Россия» запустила партпроект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай своё». Его координатором стал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, представляя партпроект на ВКС с участием представителей Минпромторга, ФАС, общественной и Торгово-промышленной палат РФ, общественных организаций, бизнеса и регионов.

«Предстоит решить несколько задач: первое — сохранение рабочих мест, второе — удовлетворение спроса. Третья задача обозначена в нашей народной программе — это обеспечение продовольственной и технологической безопасности России. В условиях санкций нам нужно создавать максимально благоприятные условия для эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость», — сказал он.

В свою очередь, Сергей Морозов сообщил, что работа партпроекта будет идти по двадцати направлениям — спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Этот список может быть расширен. 

«Мы должны наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым. Создать уникальное протекционистское законодательство для того, чтобы продвигать нашу продукцию, наши товары и не только в России, но и за ее пределами. Наш проект призван защищать права и поддерживать предпринимателей, консолидируя вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти, активных граждан», — подчеркнул он.

Одно из ключевых направлений партпроекта будет связано с развитием технологического информационного суверенитета России. Это поможет заместить ресурсы, которые оказывают прямое неприкрытое информационное давление и осуществляют манипуляции в российском кластере интернета, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. 

«У нас не должно быть разрыва по качеству между государственными услугами и коммерческими сервисами. Надо, как минимум, дотянуть до лучших аналогов международного стандарта. Как максимум — сделать лучше», — сказал он.

Также участники ВКС остановились на теме лекарственного обеспечения. 

«У российских производителей есть технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Российская фарма сегодня — это хороший пример импортозамещения. В аптеках реализуется порядка 60% отечественных лекарственных препаратов в упаковках. Они по качеству, эффективности и безопасности абсолютно идентичны лекарственным препаратам, которые производятся в Европе или на территории США. Оборудование на наших заводах зачастую более современное в связи с тем, что они построены в последние 10 лет», — сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

Была также затронута тема работы партпроекта в сфере производства детских товаров. Как сообщила координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, она будет выстроена по принципу «одного окна», куда могли бы обратиться родители с любым вопросом. Основная задача сейчас — обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как на это есть очень высокий запрос.

«У нас есть производства в дружественных странах: Иране, Турции, Китае. И нам нужно запустить сертификацию. Потому что, если что-то случится с логистикой из недружественных стран, эта сертификация занимает от 6 до 9 месяцев», — пояснила Татьяна Буцкая. 

Инициативу «Единой России» по созданию проекта по импортозамещению поддержал Минпромторг. Ведомство готово предоставить наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков. Они позволят быстрее заключать новые контракты и выстраивать производственные и логистические цепочки взамен утраченных вследствие введения санкций.

В заключение Сергей Морозов сообщил, что общественными партнерами нового проекта «Единой России» станут «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.

«Безусловно, в связи с введением санкций, у некоторых компаний возникают сложности: нарушены логистические, финансовые связи. Мы спокойно реагируем на изменения в мировой экономике, анализируем ситуацию, наш профильный комитет постоянно находится на связи с Правительством области, налоговой инспекцией. Мы отслеживаем экономическую ситуацию и пытаемся спрогнозировать наши дальнейшие шаги.

Из-за повышения цен на комплектующие, строительные материалы, лекарства потребуется некоторое время для перестройки логистики, в частности для  выхода на рынки Азиатского региона, где наша продукция пользуется спросом. Однако острой нехватки товаров или катастрофического положения с поставками не будет.  Сейчас мы находимся в поисках отечественных аналогов, которые по качеству не уступят импортным. Хочу заметить, курс на импортозамещение начался не вчера, поэтому область подошла к этому этапу с определенной готовностью. В Архангельской области программа по импортозамещению была принята в 2016 году. 

В перечень отраслей, которые особо подвержены влиянию западных санкций и зависят от зарубежных поставок, мы относим продукцию целлюлозно-бумажной и лесной промышленности, сельского хозяйства, химического производства, судостроения, протезно-ортопедического производства. Мы прорабатываем различные варианты переориентации рынка и замены иностранных товаров. Так, учёные Северного Арктического федерального университета в короткий промежуток времени сумели разработать аналог компонентов для отбеливания целлюлозы. Сейчас на Архангельском ЦБК завершаются работы по переводу производства на разработанный реагент. Стоит отметить, что он более доступный, а также экологически безопасен.  Поэтому перебоев на производстве Архангельского ЦБК нет, продукция выпускается в полном объёме, как в досанкционный период. 

Архангельские застройщики после приостановки деятельности американской и финской компаний по производству лифтового оборудования нашли замену подъемников среди отечественных фирм. Российское оборудование ожидается в новом лечебно-диагностическом корпусе Архангельской областной детской клинической больницы имени П.Г. Выжлецова, в строящемся спортивном зале Каргопольского индустриального техникума. Наши лифты полностью соответствуют требованиям нормативной документации, указанным в контракте» - сообщил председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по бюджету и налоговой политике Сергей Моисеев (фракция «Единая Россия»).

  

13 апрель 12:15 | : Политика / Экономика

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