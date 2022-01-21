Депутаты АрхГорДумы переплыли всех. Их обогнал только Дятлов

В минувшую субботу в столице Поморья на базе бассейна "Водник" в рамках XII областной спартакиады "Начни с себя - 2022", состоялись соревнования по плаванию.
На участие заявились более 60 спортсменов из 12 команд исполнительных органов государственной власти Архангельской области, администраций муниципальных образований региона и Архангельского областного Собрания депутатов, Архангельскую городскую Думу представили депутаты Дмитрий Акишев и Александр Афанасьев.
- Мы выступали за сборную города Архангельска и принесли в общую копилку достойный результат, - сказал Дмитрий Акишев.
Результаты соревнований:
Дистанция 50 метров (вольный стиль – мужчины 50+)
1 место - Александр Дятлов (Архангельское областное собрание)
2 место – Александр Афанасьев (Администрация МО «Город Архангельск»)
3 место - Дмитрий Акишев (Администрация МО "Город Архангельск")
Напомним, Акишев – единственный независимый депутат в парламенте столицы Поморья, Афанасьев недавно исключен из КПРФ за свою позицию по Украине. Ну а Дятлов, конечно, единоросс.