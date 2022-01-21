В Архангельской области развивается спорт для незрячих

В Архангельске, на базе средней школы №5 прошёл первый в нашем регионе областной фестиваль по адаптивному спорту. В нём приняли участие более 30 детей из Архангельска и Северодвинска.
Место проведения спортивного состязания выбрано не случайно. Ведь именно в школе №5, наравне со всеми, обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья: слабовидящие и незрячие. Для школьников здесь предусмотрена вся необходимая материально-техническая база – в учебных классах сделано максимально доступное освещение, парты регулируются по росту учащегося, в некоторых кабинетах установлены видеоувеличители, а по всей школе установлены таблички с названием кабинетов по системе Брайля.
В школе также работают спортивные секции по голболу и настольному теннису «шоудаун». По своей сути, эти игры напоминают обычный гандбол и аэрохоккей. Но здесь есть свои особенности – на глазах у игроков светонепроницаемые маски, а в мячиках встроены колокольчики. Это нужно для того, чтобы уравнять шансы между слабовидящими и незрячими игроками. Ориентироваться приходится только на слух. В такие виды спорта могут играть и зрячие, но участвовать в первенствах – только инвалиды по зрению.
Именно этим направлениям и был посвящен фестиваль по адаптивному спорту. Подобное мероприятие проходит в Архангельской области впервые, но, несмотря на это, желание посоревноваться изъявили более 30 школьников из Архангельска и Северодвинска. А за ходом игры внимательно следили судьи всероссийской и первой категории.
В торжественном открытии фестиваля принял участие депутат Государственной Думы Михаил Кисляков (фракция «Единая Россия»). Он подготовил для участников сладкие призы и сертификаты в спортивный магазин. А для победителей – рюкзаки.
«О важности поддержки детей с нарушением зрения я знаю не понаслышке. Ведь до 40 лет я и сам был слабовидящим с сильной близорукостью. Поэтому я прекрасно понимаю детей, которые участвуют в этом спортивном соревновании, что они ощущают и какая у них аудиовизуальная картина мира. Но, в остальном, это веселые, доброжелательные ребята, которые хотят играть и развиваться. А мы, как депутаты Госдумы, должны всячески помогать им в этом», - отметил Михаил Кисляков.
В рамках спортивного фестиваля также был официально открыт школьный клуб адаптивного спорта «Стремление». Его цель – вовлечь детей с ограниченными возможностями здоровья в занятие спортом, а также выявлять спортивные наклонности у младших школьников.
«Выявление талантов в раннем возрасте играет огромную роль на дальнейшем развитии ребёнка. Ведь люди иногда не знают о своих возможностях, и очень сильно удивляются, когда преуспевают в том виде спорта, о котором никогда не задумывались. Приведу простой пример – родители школьника очень любят футбол и хотят, чтобы сын стал футболистом, потому что он очень хорошо бегает. Но иногда тестирование показывает, что у ребёнка психологическая склонность к индивидуальному виду спорта. Поэтому он не сможет достичь высоких результатов в командных видах спорта. Скорее всего, ему больше подойдёт заниматься лёгкой атлетикой. По результатам тестирования, будем рекомендовать родителям вид спорта, где ребёнок может максимально развить свои способности», - рассказал президент Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых» Максим Дьяконов.