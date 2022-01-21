Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области развивается спорт для незрячих

В Архангельске, на базе средней школы №5 прошёл первый в нашем регионе областной фестиваль по адаптивному спорту. В нём приняли участие более 30 детей из Архангельска и Северодвинска.

Место проведения спортивного состязания выбрано не случайно. Ведь именно в школе №5, наравне со всеми, обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья: слабовидящие и незрячие. Для школьников здесь предусмотрена вся необходимая материально-техническая база – в учебных классах сделано максимально доступное освещение, парты регулируются по росту учащегося, в некоторых кабинетах установлены видеоувеличители, а по всей школе установлены таблички с названием кабинетов по системе Брайля.

В школе также работают спортивные секции по голболу и настольному теннису «шоудаун». По своей сути, эти игры напоминают обычный гандбол и аэрохоккей. Но здесь есть свои особенности – на глазах у игроков светонепроницаемые маски, а в мячиках встроены колокольчики. Это нужно для того, чтобы уравнять шансы между слабовидящими и незрячими игроками. Ориентироваться приходится только на слух. В такие виды спорта могут играть и зрячие, но участвовать в первенствах – только инвалиды по зрению.

Именно этим направлениям и был посвящен фестиваль по адаптивному спорту. Подобное мероприятие проходит в Архангельской области впервые, но, несмотря на это, желание посоревноваться изъявили более 30 школьников из Архангельска и Северодвинска. А за ходом игры внимательно следили судьи всероссийской и первой категории.

В торжественном открытии фестиваля принял участие депутат Государственной Думы Михаил Кисляков (фракция «Единая Россия»). Он подготовил для участников сладкие призы и сертификаты в спортивный магазин. А для победителей – рюкзаки.

«О важности поддержки детей с нарушением зрения я знаю не понаслышке. Ведь до 40 лет я и сам был слабовидящим с сильной близорукостью. Поэтому я прекрасно понимаю детей, которые участвуют в этом спортивном соревновании, что они ощущают и какая у них аудиовизуальная картина мира. Но, в остальном, это веселые, доброжелательные ребята, которые хотят играть и развиваться. А мы, как депутаты Госдумы, должны всячески помогать им в этом», - отметил Михаил Кисляков.

В рамках спортивного фестиваля также был официально открыт школьный клуб адаптивного спорта «Стремление». Его цель – вовлечь детей с ограниченными возможностями здоровья в занятие спортом, а также выявлять спортивные наклонности у младших школьников.

«Выявление талантов в раннем возрасте играет огромную роль на дальнейшем развитии ребёнка. Ведь люди иногда не знают о своих возможностях,  и очень сильно удивляются, когда преуспевают в том виде спорта, о котором никогда не задумывались. Приведу простой пример – родители школьника очень любят футбол и хотят, чтобы сын стал футболистом, потому что он очень хорошо бегает. Но иногда тестирование показывает, что у ребёнка психологическая склонность к индивидуальному виду спорта. Поэтому он не сможет достичь высоких результатов в командных видах спорта. Скорее всего, ему больше подойдёт заниматься лёгкой атлетикой. По результатам тестирования, будем рекомендовать родителям вид спорта, где ребёнок может максимально развить свои способности», - рассказал президент Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых» Максим Дьяконов.  

11 апрель 08:00 | : Политика / Будни

Главные новости


Полные трусы слёз в сериале «Пингвины моей мамы»
Соединенные Штаты Римской Империи

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (115)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20