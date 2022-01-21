Знаете, каким он парнем был? Депутаты АрхГорДумы за неделю

Прошедшая рабочая неделя была омрачена известием о кончине видного российского политика.
Своими воспоминаниями о Владимире Вольфовиче поделилась лидер фракции ЛДПР в городском парламенте Мария Харченко:
- С Владимиром Вольфовичем мы познакомились в 2009 году на партийном молодежном мероприятии. Тогда я еще не подходила по возрасту для вступления в партию, но сразу поняла, что передо мной та команда, частью которой я сама хочу стать. На той встрече одна девушка из другого региона рассказала о том, как была наблюдателем на выборах и за это ее решили отчислить. Владимир Вольфович тут же позвонил губернатору и буквально при нас стал решать проблему. <…> Владимир Вольфович - человек легенда, который при жизни вошёл в историю современного государства, создатель и бессменный лидер ЛДПР! Мудрый, талантливый, выдающийся, настоящий патриот. Человек, который всю свою жизнь посвятил службе России и всегда превыше всего ставил интересы жителей нашей огромной страны. Уникальный политик с талантом предвидения ситуаций, достойнейший пример для всех нас! Его знают, его любят, его поддерживают во всех уголках нашей страны и даже за ее пределами! Он никогда не боялся говорить правду, и нас всегда учил быть честными, не бояться отстаивать свою позицию и защищать простых людей.
Наша редакция сопереживает потере.
Кроме того…
Иван Воронцов занимался нюансами капремонта школ Архангельска. Этот пункт один из основных в программе его партии «Единая Россия».
Как мы сообщали, днями ранее глава Архангельска Дмитрий Морев сообщил что в планах до 2024 года ремонт шести школ столицы Поморья (всего по области – 26). Сейчас проходят конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций.
В списке на преображение - школы №23, 77, 82, а также гимназии №6 и 21. Плюс готова смета на капремонт 37-й школы, что в Северном округе, ее осталось утвердить. В каждом учебном заведении будут выполняться различные виды работ в зависимости от технического состояния. Полный перечень включает в себя: ремонт фундамента, цоколя и отмостки; кровля; потолки, полы, окна, двери; косметический ремонт внутренних помещений; фасадные работы; инженерные системы.
Но на этом процесс обновления не заканчивается, уточнил Иван Воронцов:
- Изменения в школах происходят не только в рамках федеральной программы. Мы, со стороны команды депутатов Северного округа, регулярно включаем общеобразовательные учреждения в резервные фонды для проведения текущих работ – замена окон, тепловых узлов и прочих элементов инфраструктуры.
Михаил Федотов (ЕР) продолжал бороться за транспортную доступность острова Бревенник. В планах администрации города положить понтон на переправе «22 лесозавод – 23 лесозавод».
По мнению депутата, установка моста на прежнем месте невозможна, т.к. причал будет эксплуатироваться судами морского класса и подвижки льда станут препятствовать эксплуатации понтона.
- На мой взгляд, новый понтонный мост должен быть передан на баланс одного из муниципальных предприятий. В бюджете необходимо предусмотреть средства на его содержание, чтобы обеспечить бесплатный проезд на переправе и сократить ежедневные расходы местных жителей на поездки на работу, в больницу и по прочим делам.
Дело, конечно, финансовоёмкое. Парламентарий считает, что окончательно решить проблему доступности на отдаленные территории сможет только связка усилий областной и городской администраций.
А то действительно… как не родные.