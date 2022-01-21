Дмитрий Морев предложил новые меры поддержки молодых педагогов

Глава Архангельска встретился с Советом руководителей школ и детских садов города.
- Для начинающих педагогов установлены меры поддержки, но их недостаточно. Именно в первый год новый сотрудник принимает решение: останется он работать в школе или уйдет в другую сферу. В первые годы у учителей достаточно низкие зарплаты, поскольку еще нет надбавок и возможности взять дополнительные часы. Нужны дополнительные меры поддержки! - выступил председатель Совета руководителей, директор школы № 77 Илья Иванкин.
Предложено:
- увеличить ежегодную выплату молодым педагогам с 20 до 35 тысяч рублей.
- обратиться в областное правительство по вопросу увеличения норматива финансирования на одного обучающегося во всех образовательных учреждениях. Это условие для роста окладов всех учителей, включая начинающих.
- предусмотреть компенсацию аренды жилья иногородним в размере 10 тысяч рублей для педагогов дошкольных учреждений (для учителей такая мера уже введена в этом году).
- Мы проведем расчет средств, которые необходимы для введения дополнительных мер финансирования на муниципальном уровне. И поддержим инициативу Совета в адрес областного министерства образования, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.
Также глава города предложил продумать систему абонементов на мероприятия культурных центров для молодых педагогов школ и детских садов.