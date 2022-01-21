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Подсластить пилюлю. В Госдуме предложили удлинить майские праздники

Сделать первую декаду мая полностью нерабочей – с 1 по 10 – предложил вице-спикер Владислав Даванков, входящий во фракцию «Новые люди».

Напомним, по существующему графику выходные дни приходятся на 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 мая.

Депутат объяснил свое предложение заботой о полноценном отдыхе и здоровье трудящихся – можно полноценно и на огороде поработать, и шашлыков наесться, и с близкими пообщаться. Впрочем, он же уточнил, что данная инициатива разовая – «у предпринимателей могут возникнуть проблемы из-за простоя».

В Совете Федерации данную идею поддержали. Наблюдатели расценивают ее шансы на прохождение голосования как высокие – «Новые люди» в Госдуме блокируются с «Единой Россией». А уж левым фракциям ее поддержать сам Маркс велел.

 

08 апрель 13:11 | : Политика

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