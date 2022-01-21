САФУ не оставил своих иностранных студентов голодными

В последние месяцы студенты из дальнего и ближнего зарубежья в силу проблем с авиасообщением и переводом денежных средств оказались в непростой ситуации.
Нынешние сложности во многом повторяют те вызовы, с которыми вузы столкнулись в эпоху COVID-19, особенно тяжелого весеннего периода 2020 года. Тогда, в условиях полного локдауна, коллективу университета удалось быстро и эффективно перестроить свою работу, чтобы помочь иностранным студентам и слушателям подготовительного отделения, которые не могли уехать домой из-за закрывшихся границ. У некоторых ребят ухудшилось и финансовое положение, так как они сами или их родители потеряли работу.
- Нам на помощь пришли диаспоры, Совет национальностей Архангельской области, они студентам привезли продукты: большие мешки с фруктами, овощами и сухофруктами, - рассказывает директор центра международной академической мобильности САФУ Екатерина Шиман.- В САФУ была проведена акция «Университет добра»: сотрудники, студенты, неравнодушные люди приносили для иностранных студентов продукты, а также предметы личной гигиены. Но специалисты университета в тот период острой фазы пандемии помогали ребятам не только материально. В САФУ организовывали тренинги и другие мероприятия в дистанционном формате, сотрудники центра международной академической мобильности дежурили в общежитиях, чтобы студенты не чувствовали себя одиноко.
Спустя два года, в марте 2022, студенты из стран дальнего зарубежья, а также стран СНГ из-за введенных санкций, ограниченного авиасообщения и проблем с переводом денежных средств снова оказались в сложной ситуации. Ухудшилось и финансовое положение многих ребят - те механизмы поддержки, которые функционировали до последнего времени, не работают. Так, многие иностранные студенты помимо квот от правительств РФ получают стипендию от своего государства, а также гранты от различных фондов своей страны. Но из-за отключения системы swift эти финансовые средства из-за рубежа перестали поступать.
- Мы ищем различные способы, платёжные системы, системы переводов, либо помогаем открывать карты в других банках, чтобы помочь студентам получить средства из своих стран. Но не всегда это работает, потому что иногда такие переводы блокируются на национальном уровне той стороны, откуда переводят деньги. В основном эти проблемы касаются стран дальнего зарубежья. Но также сложная ситуация складывается по тем странам, из которых приходят только долларовые переводы, невозможные сейчас в принципе. Соответственно, на студенческие карты некоторых наших студентов перестали приходить средства из-за рубежа. Некоторые иностранные обучающиеся САФУ по этим причинам планируют уехать на родину до стабилизации ситуации, - говорит Екатерина Шиман.
УНиверситет в этих сложных условиях снова взял на себя важную социальную функцию - защитить наиболее уязвимые группы своих студентов.
- Сейчас иностранные студенты снова оказались под ударом. Наш университет в начале марта, как только появилась понимание эффекта от санкций, начал принимать меры, во многом похожие на те, которые использовались в период острой фазы пандемии, - рассказывает проректор по информационной политике, международному и межрегиональному сотрудничеству САФУ Константин Зайков.
Было принято решение оказать единовременную материальную помощь, в первую очередь, тем студентам, которые обучаются по квоте Правительства Российской Федерации.
«Передайте всем искренние слова благодарности. Спасибо, что в такой непростой период Вы с нами. Вместе мы пройдем это непростое время», - писали в ответ студенты.
В наиболее сложной ситуации оказались слушатели подготовительного отделения, которые должны оплачивать свою учебу. В конце марта в САФУ вышел приказ о моратории на оплату обучения до 1 июня для иностранных преподавателей и обучающихся, а также об отсрочке по оплате за проживание в общежитиях до 31 мая.
- Кроме того, мы снова прорабатываем вопрос по оказанию продуктовой помощи и организации акции «Университет добра», бесплатного питания для тех студентов, которые находятся в особо тяжёлой ситуации, потеряли работу или не могут получить от семьи или своего государства финансовую поддержку, - говорит Екатерина Шиман.
В университете организована "горячая линия" службы психологической помощи для студентов. По словам Константина Зайкова, уровень тревожности у иностранных обучающихся достаточно высокий из-за неопределенности ситуации. Сотрудники центра международной академической мобильности САФУ организовали психологический тренинг для студентов, помогая им адаптироваться, найти опору и успокоиться в сложившейся ситуации. С помощью Клуба Интернациональной Дружбы проводятся различные мероприятия, беседы, чтобы студенты могли проговорить то, что их волнует.
Все службы университета подходят систематично к организации поддержки иностранных студентов и индивидуально работают с теми случаями, когда обучающиеся напрямую обращаются за помощью по разным вопросам. Главная цель – сделать обучение в университете и проживание в Архангельске безопасным и комфортным. В САФУ констатируют, что уважительное отношение к иностранным студентам, которое сложилось за годы, никак не изменилось в последнее время.
- Мы планируем и дальнейшие акции, направленные на социальную поддержку наших студентов, чтобы ребята видели - университет не бросает их в сложных условиях, несмотря на то, что они не являются гражданами России, а нашими гостями, иностранными студентами. САФУ – один общий дом, и все должны чувствовать себя в его стенах комфортно и защищенно, - говорит Константин Зайков.