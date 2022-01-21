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«Я верил, что он оправится». Александр Цыбульский помянул Владимира Жириновского

Глава Архангельской области в своем Telegram-канале сказал добрые слова в адрес ушедшего политика:

- При всей свойственной ему критичности взглядов по многим вопросам, умении ярко полемизировать на любые темы, Жириновский всегда был патриотом России.

В напряжённой ситуации, которая сейчас сложилась в стране и мире, очень не хватает весомого слова Владимира Жириновского и его ярких комментариев.

Честно, я, как и многие, наверное, ждал, что он оправится… К сожалению, этого не произошло. Жириновского будет не хватать.

06 апрель 15:57 | : Политика

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