Бывший куратор Архангельской области от ЛДПР в списке преемников Жириновского

Еще до трагического финала, случившегося сегодня днем, политологи предположили список возможных претендентов на пост лидера ЛДПР во всероссийском масштабе.
Среди них упоминается глава госдумовского Комитета по труду и занятости Ярослав Нилов, курировавший от партии Архангельскую область до 2017 года и запомнившийся яркими телевизионными баталиями с политическими оппонентами. После его полного погружения в парламентскую работу АРО ЛДПР пережило исход самых ярких членов партии и фактически впало в стагнацию.
Также упоминаются главы Хабаровского края (Михаил Дегтярев) и Смоленской области (Александр Островский), депутаты Госдумы Игорь Лебедев (сын) и Леонид Слуцкий (очень состоятельный).
Впрочем, часть экспертов считает, что ЛДПР как типичная партия вождистского типа обречена на быстрое угасание или, как минимум, на серьезный ребрендинг.