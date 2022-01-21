Депутаты узнали, как сделать дороги Архангельска еще безопасней

Вчера, 5 апреля, звезды Архангельской городской Думы Александр Гревцов и Мария Харченко приняли участие в рабочей поездке директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Александра Майорова на предприятие ЗАО "АГСУМ". Именно с ним Администрация города заключила муниципальные контракты на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Насколько готов и материально оснащен подрядчик оценили народные избранники.
Но, чтобы не нарушать технологию производства, сами ремонты выполняют при температуре не ниже 5 градусов, при этом подготовительные работы могут быть начаты по регламенту и в срок.
- Мы уже во второй раз с проверкой готовности на базе этого предприятия. Осмотрели технику, проверили закупку материалов. Сейчас закуплено порядка 30 процентов необходимого объема для проведения работ. У нас нет опасений, что будут проблемы с поставками, ремонты должны завершиться планово – до 30 сентября, - рассказал Александр Майоров.
У предприятия есть свой асфальтобетонный завод. По словам генерального директора ЗАО "АГСУМ" Андрея Крупина, проведено техническое обслуживание завода, он готов к выпуску качественного асфальта - до 100 тонн в час.
- Материалы для производства асфальта также закупаются, из техники приобрели новый тандемный каток, погрузчик, при этом вся остальная техника уже готова к исполнению работ по контракту, - пояснил Андрей Крупин.
В ходе презентации мощностей подрядчика депутатам провели экскурсию по территории "АГСУМ".
- Основной целью поездки было ознакомиться с материально-технической базой предприятия, которому предстоит выполнить работы в рамках нацпроекта. Увиденным мы остались довольны, безусловно радует, что все работы будет производить наш местный подрядчик. Это вселяет надежду, что и качество работ будет на достойном уровне и гарантийные обязательства, в случае необходимости, исполнены, - считает Мария Харченко
- С одной стороны, заверения руководства компании «АГСУМ» радуют: закуплено и находится на складах предприятия четверть необходимых для ремонта дорог материалов (щебень, песок), выполнены регламентные работы на технике, готов к работе асфальтовый завод, закуплены необходимые расходные материалы для спецтехники, ведутся переговоры по аренде оборудования для изготовления литого бордюрного камня.
С другой стороны, мы все понимаем, что ситуация с поставкой запасных частей (прежде всего, для импортной дорожной техники) сегодня крайне неопределённая, поэтому нет уверенности в том, что в случае каких-либо непредвиденных поломок дилеры смогут своевременно поставить необходимые запасные части для дорожной техники, а это приведёт к затягиванию сроков ремонта, - выразил опасения осторожный в прогнозах коллега Гревцов.
Также он отметил, что аукцион на ремонт дорог Архангельска прошёл в конце прошлого года – что, безусловно, хорошо, поскольку дорожники могут приступать к работе с первыми погожими деньками (ожидаем, что они выйдут на первые объекты уже 11 апреля). Однако за последние три месяца по ряду позиций расходных материалов и запасных частей, сырья для изготовления асфальта зафиксирован значительный рост цен. Это может привести к тому, что подрядчик, стремясь вписаться в утверждённую администрацией смету, начнёт экономить на качественных материалах, отдавая предпочтение тем, что подешевле.
- Поэтому на уровне правительства Российской Федерации необходимо решить вопрос предоставления органам государственной власти и местного самоуправления полномочий по увеличению сумм, заключённых до 1 марта 2022 года контрактов без проведения дополнительных аукционов, чтобы покрыть возможные убытки подрядчиков, выполняющих ремонт автомобильных дорог. В конце концов, наша общая задача – чтобы все запланированные дорожные ремонты были выполнены с надлежащим качеством и в срок, - отметил вице-спикер Архангельской городской Думы Александр Гревцов.
А вот и долгожданный Список адресов , где ремонтные работы начнутся уже в середине текущего месяца.