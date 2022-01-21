"Единая Россия" при поддержке Правительства запускает в Поморье антикризисные меры

Реализацию положений народной программы «Единой России» и гарантии их выполнения в условиях санкций, а также новые решения, которые основаны на запросах людей в текущей ситуации, обсудили на встрече фракции «Единой России» и премьер-министра Михаила Мишустина в преддверии ежегодного отчета Правительства в Госдуме.
«Партия через систему общественных приемных, а также через свою активную работу в избирательных округах получает уникальную обратную связь от людей, оценки по уже принятым и действующим решениям и, конечно, новые идеи и предложения по социально-экономическому развитию нашей страны, по решению конкретных вопросов регионов, муниципалитетов.
Особенно это важно сейчас, когда мы вместе с депутатским корпусом ведем работу по подготовке и реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики. Выполняем задачи, поставленные Президентом», — отметил Михаил Мишустин, подчеркнув, что «Единая Россия» и Правительство выстроили полезное и эффективное сотрудничество.
Как отметил руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев, в условиях санкций работа «Единой России» выстроена в режиме оперативного штаба, что позволяет принимать законодательные решения по поддержке людей и экономики. Но ряд вопросов требует дополнительных гарантий и проработки. В частности — лекарственное обеспечение.
«Очевидно, что одна из целей санкций — повлиять на доступность лекарств, которые мы закупали за рубежом. Нам важно понимать планы Правительства по обеспечению людей, медицинских учреждений доступными и качественными лекарственными препаратами», — сказал Владимир Васильев.
Как отметил Михаил Мишустин, при активном сотрудничестве с «Единой Россией» принят ряд решений, чтобы не допустить дефицита лекарств. В частности, изменены правила госзакупок, порядок лицензирования и идет работа над упрощением регистрации.
«Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию. Разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на российский рынок. Одновременно проще станет поставлять и те иностранные лекарства, производство которых в российской упаковке было приостановлено из-за санкций. Предусмотрели также меры, защищающие больных и от сбоя в поставках оборудования», — сообщил премьер-министр.
Владимир Васильев также поднял вопрос обеспечения занятости и стабильности на рынке труда в условиях, когда многие компании объявили о приостановке своей деятельности. Михаил Мишустин подчеркнул, что Правительство предпринимает необходимые меры — выделено 39 млрд, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение.
«Это гарантия для сотрудников иностранных компаний, которые из-за санкций закрылись. Теперь с письменного согласия сотрудника по направлению центра занятости населения он может быть временно переведён в другую организацию и после окончания второго, временного трудового контракта, в случае, если это будет возможно, вернуться на основное место работы», — пояснил глава кабмина.
Еще одно важное направление, которое уже проработала «Единая Россия», — обеспечение горячим питанием школьников. Они должны быть обеспечены качественными продуктами, подчеркнул Владимир Васильев. Партия будет держать вопрос на контроле вместе с Минпросвещения.
«Сейчас его (горячее питание — прим.) получают порядка 7,5 миллиона учащихся. На это в текущем году предусмотрели в федеральном бюджете 63,3 млрд рублей. Регионы могут столкнуться с нехваткой средств или даже со снижением качества питания детей. Ни в коем случае нельзя этого допускать. И попрошу министра просвещения Сергея Кравцова держать этот вопрос на особом контроле, во взаимодействии с вашей партией», — сказал Михаил Мишустин.
Он также поддержал инициативу «Единой России» о дополнительном финансировании на строительство спортивных площадок открытого типа.
Это такая народная программа, которой пользуется огромное количество жителей как на селе, так и в городе. Мы хотели бы попросить поддержать уже внесённое предложение об увеличении на 400 млн рублей каждый год финансирования этой программы», — обратился Владимир Васильев.
В свою очередь, премьер-министр сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с министром финансов Антоном Силуановым и вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
«На сегодняшний день плюсом мы при перераспределении учтем 2,4 млрд рублей. Это плюс 94 спортивные площадки уже в 2022 году», — сказал он.
Помимо этого, Михаил Мишустин напомнил, что обеспечены основные направления народной программы «Единой России» — капремонт и строительство новых школ, ремонт студенческих общежитий, ремонт сельских клубов и библиотек, строительство и ремонт дорог, идет работа над повышением доступности медпомощи.
«Тот уровень экспертизы, профессионализм, который, в частности, «Единая Россия» демонстрирует, — мы на него просто опираемся. Хотел бы поблагодарить всех членов партии, всех, кто активно и системно работает вместе с нами в буквальном смысле слова в ежедневном режиме», — подчеркнул Михаил Мишустин.
«Реализация народной программы является безусловным приоритетом для депутатов всех уровней, органов исполнительной власти, членов Партии. Напомню, что в народную программу включены предложения, которые вносились жителями Архангельской области. Когда принимался закон о бюджете на 2022-2024 года, мы опирались именно на эту программу. Сюда относится всё, что касается строительства учреждений социальной сферы, детских садов, школ, больниц, ФАПов, строительства дорог.
С учётом непростой политической, экономической ситуации в стране в марте на сессии депутатов областного Собрания депутатов было предусмотрено увеличение финансирования на реализацию объектов народной программы. Мы предусмотрели в бюджете ещё 2 млрд. руб. Дополнительные средства будут направлены на выполнение социальных обязательств: повышение заработных плат, индексации пенсий, обеспечение лекарств, продуктов, сдерживание роста цен, поддержания занятости населения.
Это предусмотрено, в том числе государственной программой поддержки среднего и малого предпринимательства. Вопрос обеспечения рабочими местами, поддержки объектов малого и среднего бизнеса является одним из ключевых. Для того, чтобы поддержать нашего предпринимателя, чтобы они, в свою очередь, не сокращали рабочие места, не закрывались, реализовывали инвестиционные проекты, необходимы конкретные меры поддержки и контроль их выполнения со стороны депутатов, Правительства.
С подробными мерами федеральной поддержки можно ознакомиться, прочитав закон №46-ФЗ от 08.03.2022 года, Указ Президента №83 от 02.03.2022 года, Постановления Правительства от 3,5 и 9 марта. Для особо пострадавших отраслей будут действовать специальные антикризисные инвестиционные, лизинговые программы. Мы также планируем продолжить работу по созданию дополнительных мер региональной поддержки» - поделился Сергей Моисеев, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по бюджету и налоговой политики.