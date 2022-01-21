Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" при поддержке Правительства запускает в Поморье антикризисные меры

Реализацию положений народной программы «Единой России» и гарантии их выполнения в условиях санкций, а также новые решения, которые основаны на запросах людей в текущей ситуации, обсудили на встрече фракции «Единой России» и премьер-министра Михаила Мишустина в преддверии ежегодного отчета Правительства в Госдуме.

«Партия через систему общественных приемных, а также через свою активную работу в избирательных округах получает уникальную обратную связь от людей, оценки по уже принятым и действующим решениям и, конечно, новые идеи и предложения по социально-экономическому развитию нашей страны, по решению конкретных вопросов регионов, муниципалитетов.

Особенно это важно сейчас, когда мы вместе с депутатским корпусом ведем работу по подготовке и реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики. Выполняем задачи, поставленные Президентом», — отметил Михаил Мишустин, подчеркнув, что «Единая Россия» и Правительство выстроили полезное и эффективное сотрудничество.

Как отметил руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев, в условиях санкций работа «Единой России» выстроена в режиме оперативного штаба, что позволяет принимать законодательные решения по поддержке людей и экономики. Но ряд вопросов требует дополнительных гарантий и проработки. В частности — лекарственное обеспечение.

«Очевидно, что одна из целей санкций — повлиять на доступность лекарств, которые мы закупали за рубежом. Нам важно понимать планы Правительства по обеспечению людей, медицинских учреждений доступными и качественными лекарственными препаратами», — сказал Владимир Васильев.

Как отметил Михаил Мишустин, при активном сотрудничестве с «Единой Россией» принят ряд решений, чтобы не допустить дефицита лекарств. В частности, изменены правила госзакупок, порядок лицензирования и идет работа над упрощением регистрации.

«Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию. Разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на российский рынок. Одновременно проще станет поставлять и те иностранные лекарства, производство которых в российской упаковке было приостановлено из-за санкций. Предусмотрели также меры, защищающие больных и от сбоя в поставках оборудования», — сообщил премьер-министр.

Владимир Васильев также поднял вопрос обеспечения занятости и стабильности на рынке труда в условиях, когда многие компании объявили о приостановке своей деятельности. Михаил Мишустин подчеркнул, что Правительство предпринимает необходимые меры — выделено 39 млрд, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение. 

«Это гарантия для сотрудников иностранных компаний, которые из-за санкций закрылись. Теперь с письменного согласия сотрудника по направлению центра занятости населения он может быть временно переведён в другую организацию и после окончания второго, временного трудового контракта, в случае, если это будет возможно, вернуться на основное место работы», — пояснил глава кабмина.

Еще одно важное направление, которое уже проработала «Единая Россия», — обеспечение горячим питанием школьников. Они должны быть обеспечены качественными продуктами, подчеркнул Владимир Васильев. Партия будет держать вопрос на контроле вместе с Минпросвещения.

«Сейчас его (горячее питание — прим.) получают порядка 7,5 миллиона учащихся. На это в текущем году предусмотрели в федеральном бюджете 63,3 млрд рублей. Регионы могут столкнуться с нехваткой средств или даже со снижением качества питания детей. Ни в коем случае нельзя этого допускать. И попрошу министра просвещения Сергея Кравцова держать этот вопрос на особом контроле, во взаимодействии с вашей партией», — сказал Михаил Мишустин.

Он также поддержал инициативу «Единой России» о дополнительном финансировании на строительство спортивных площадок открытого типа.

Это такая народная программа, которой пользуется огромное количество жителей как на селе, так и в городе. Мы хотели бы попросить поддержать уже внесённое предложение об увеличении на 400 млн рублей каждый год финансирования этой программы», — обратился Владимир Васильев.

В свою очередь, премьер-министр сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с министром финансов Антоном Силуановым и вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

«На сегодняшний день плюсом мы при перераспределении учтем 2,4 млрд рублей. Это плюс 94 спортивные площадки уже в 2022 году», — сказал он.

Помимо этого, Михаил Мишустин напомнил, что обеспечены основные направления народной программы «Единой России» — капремонт и строительство новых школ, ремонт студенческих общежитий, ремонт сельских клубов и библиотек, строительство и ремонт дорог, идет работа над повышением доступности медпомощи.

«Тот уровень экспертизы, профессионализм, который, в частности, «Единая Россия» демонстрирует, — мы на него просто опираемся. Хотел бы поблагодарить всех членов партии, всех, кто активно и системно работает вместе с нами в буквальном смысле слова в ежедневном режиме», — подчеркнул Михаил Мишустин.

«Реализация народной программы является безусловным приоритетом для депутатов всех уровней,  органов исполнительной власти, членов Партии. Напомню, что в народную программу включены предложения, которые вносились жителями Архангельской области. Когда принимался закон о бюджете на 2022-2024 года, мы опирались именно на эту программу. Сюда относится всё, что касается строительства учреждений социальной сферы, детских садов, школ, больниц, ФАПов, строительства дорог.

С учётом непростой политической, экономической ситуации в стране в марте на сессии депутатов областного Собрания депутатов было предусмотрено увеличение финансирования на реализацию объектов народной программы. Мы предусмотрели в бюджете ещё 2 млрд. руб. Дополнительные средства будут  направлены на выполнение социальных обязательств: повышение заработных плат, индексации пенсий, обеспечение лекарств, продуктов, сдерживание роста цен, поддержания занятости населения. 

Это предусмотрено, в том числе государственной программой поддержки среднего и малого предпринимательства.  Вопрос обеспечения рабочими местами, поддержки объектов малого и среднего бизнеса является одним из ключевых. Для того, чтобы поддержать нашего предпринимателя, чтобы они, в свою очередь, не сокращали рабочие места, не закрывались, реализовывали инвестиционные проекты, необходимы конкретные меры поддержки и контроль  их выполнения со стороны депутатов, Правительства.

 С подробными мерами федеральной поддержки можно ознакомиться, прочитав закон №46-ФЗ от 08.03.2022 года, Указ Президента №83 от 02.03.2022 года, Постановления Правительства от 3,5 и 9 марта. Для особо пострадавших отраслей будут действовать специальные антикризисные инвестиционные, лизинговые программы.  Мы также планируем продолжить работу по созданию дополнительных мер региональной поддержки» - поделился Сергей Моисеев, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по бюджету и налоговой политики.  

06 апрель 12:56 | : Политика / Экономика

Главные новости


Соединенные Штаты Римской Империи
«Вольное дело»: Если бы я стал мэром…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (66)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20