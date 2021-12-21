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Дмитрий Морев поражен красотой росписи в Кафедральном соборе Архангельска

Во вновь построенном главном храме Архангельска завершена роспись фресок столпов и купола в верхнем храме. С результатами работы художников сегодня ознакомился глава Архангельска Дмитрий Морев.

Всего в Михайло-Архангельском кафедральном соборе предусмотрено три храма. Верхний – для проведения служб в выходные и православные праздники. Нижний – для служб в будни. И крестильный с двумя купелями - для взрослых и детей.

- При строительстве и оформлении собора соблюдаются православные каноны, используются как традиционные материалы, так и современные технологии. Многие элементы выполнены из гранита и мрамора. Чтобы прихожане чувствовали себя комфортно, предусмотрены различные системы отопления и вентиляции. Для организации прямых трансляций и записи богослужений – стационарные точки для телекамер. Верхний храм позволит свободно вместить 3 тысячи человек, - пояснил архитектор собора Дмитрий Яскорский.

Росписью столпов и купола занимались 10 художников. Следующим этапом в их работе станет оформление восточной стены - как подготовка перед установкой иконостаса. Выбор был сделан в пользу силикатных, а не масляных красок, чтобы изображение получилось благородным матовым. А блеск присутствует лишь на золоченых нимбах.

Сейчас на строительных работах в храме работает 40 человек. Темпы завершения зависят от поступающих пожертвований на возведение Кафедрального собора (http://www.arh-eparhia.ru/cathedral/)

- Я благодарен за возможность увидеть результат работы художников: роспись в Кафедральном соборе восхитит каждого. Высота верхнего храма – 40 метров, что равнозначно 12-этажному дому. Уверен, что собор станет гордостью и ценностью нашего города. Со своей стороны администрация города сейчас работает над проектом благоустройства площади у собора. Этот проект масштабный, как и сам храм, поэтому потребуется 2-3 года на его воплощение в жизнь. На современном этапе это самый большой в городе проект строительства общественного объекта и благоустройства территории для горожан, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

 

05 апрель 16:22 | : Политика

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