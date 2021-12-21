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Архангельский белорус Виктор Заря оценил сотрудничество двух политических партий

«Единая Россия» и «Белая Русь» подписали соглашение о сотрудничестве. 

Подписи под документом в преддверии Дня единения народов России и Беларуси поставили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и председатель республиканского объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.

 Наше взаимодействие — прекрасный пример того, на каких принципах отношения должны строиться между соседними странами, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» в ходе подписания документа. 

«Мы помогаем друг другу поступательно развиваться и поддерживать социально-экономическую стабильность. Непростые времена общей истории сплотили российский и белорусский народы, закалили наше единство. Мы столкнулись с колоссальным политическим и санкционным давлением со стороны коллективного Запада. В нынешних условиях мы должны еще больше сплотиться и направить дополнительные усилия на укрепление суверенитетов, обеспечение экономической безопасности наших государств. Уверен, что подписание соглашения о взаимодействии откроет новую страницу в истории наших отношений, послужит основой для скоординированной работы в интересах наших народов», — сказал он. 

Андрей Турчак также отметил важность участия «Единой России» и «Белой Руси» в реализации 28 союзных программ по интеграции. 

В свою очередь, Геннадий Давыдько отметил значимость экономической интеграции двух государств. 

«Очень важно, что на это есть полная решимость и политическая воля наших лидеров. Развиваются совместные проекты во всех сферах деятельности. Очень хорошо, что президенты, правительства и промышленные организации сотрудничают, но очень важно и то, что дружат народы», — сказал он. 

Напомним, 24 июня 2019 года состоялось подписание протокола о консультациях между «Единой Россией» и РОО «Белая Русь». Теперь сотрудничество закреплено подписанием соглашения. Депутат Архангельского областного Собрания депутатов (фракция «Единая Россия»), руководитель местной общественной организации Национально-культурная автономия «Белорусы Архангельска» Виктор Заря поделился собственным видением развития дальнейшего сотрудничества России и Белоруссии после подписания соглашения.

 «Хотелось бы высказать своё сожаление о том, почему данное соглашение не было подписано раньше, было потеряно драгоценное время. На повестке дня давно стоит вопрос об усилении экономического взаимодействия, переговоры проходят на уровне Президентов, Правительств. У нас заключен союзный договор, у нас есть Союзное государство, союзный бюджет. Хочется, чтобы эти договорённости были не только на бумаге, но имели практическую реализацию.  Необходимо использовать резервы, возможности Беларуси, чтобы интегрировать её потенциал в российскую экономику. К сожалению, в настоящее время существует множество ограничений в законодательстве. Приведу пример, нам в Архангельской области  необходимо заменить порядка 935 лифтов, в домах, находящихся на специальных счетах. В законе прописано, что мы не имеем права приобретать иностранные лифты. Получается, по документам у нас единая экономика, но на деле Беларусь до сих пор считается иностранным государством. При том что у нас лифт с учётом подорожавших импортных комплектующих стоит примерно 3,8 млн. руб., а в Беларуси такой лифт обойдется всего в 1 млн.руб. И так во всём, это касается товарооборота, научно-технического сотрудничества, обмена человеческим капиталом. 

Еще один пример связан с актуальной для области проблемой – строительство социального жилья. У нас мало квалифицированных, грамотных строителей, готовых строить социальные объекты. Белорусские строительные кампании еще 4 года назад готовы были участвовать в торгах, при этом, не экономя на качестве, не занижая стоимости работ при подаче заявок на аукцион. Мы могли бы предусмотреть снисхождения, продумать в законе возможность участия белорусских строителей и без аукционов.  

Если это соглашение повлияет на улучшение уровня жизни населения обеих стран, экономического положения, я буду только рад. Если эти договорённости не только задекларированы на бумаге, но и воплощены в жизнь, то мы сделали верный шаг на благо обоих государств» - прокомментировал Виктор Заря.  

05 апрель 11:19 | : Политика

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