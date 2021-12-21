САФУ и региональное отделение «Единой России» вступили в плотное взаимодействие

На прошедшей неделе на заседании учёного совета Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова состоялось подписание соглашения между университетом и региональным отделением Партии «Единая Россия». Это знаковое для обеих сторон событие продолжает традицию сотрудничества главного научного центра Поморья и главной политической силы страны. В рамках соглашения стороны будут осуществлять сотрудничество по оказанию бесплатной юридической и психологической помощи людям.
Соглашение подписано в преддверии открытия Правозащитного центра «Единой России». Задача открыть такие центры на базе местных общественных приемных Партии в каждом районе области была поставлена Секретарем регионального отделения Партии, главой региона Александром Цыбульским.
«Региональная общественная приёмная Партии работает с 2008 года. В среднем, к нам обращаются до 1000 человек и спектр вопросов разнообразен. Депутаты фракции «Единой России» и руководители профильных учреждений проводят приёмы граждан, а специалисты приёмной готовят запросы. При этом большой спектр вопросов носят сугубо юридический характер. Правозащитные центры, которые будут открыты в ближайшее время, призваны удовлетворить возросший запрос граждан в правовой защите», - отметил руководитель региональной общественной приёмной Партии Сергей Эммануилов.
Ректор САФУ, член Регионального политсовета «Единой России» Елена Кудряшова отметила важность создания правозащитных центров. По её словам, на базе университета работает юридическая клиника, в рамках которой всем обратившимся на безвозмездной основе оказывается юридическая и консультационная помощь. Студенты имеют возможность отточить свои навыки на практике, приобрести опыт работы с настоящими юридическими делами.
«Потребность в бесплатной юридической и психологической поддержке в настоящее время возрастает в разы. В том числе, в связи с текущими событиями, когда к нам приезжают беженцы из Донбасса и им нужна помощь в оформлении гражданства, прописки, социальных пособий. А иногда людей необходимо просто выслушать, морально поддержать и помочь адаптироваться», - подчеркнула Елена Кудряшова.