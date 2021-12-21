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Еще три уроженца Архангельской области сложили головы на Украине

Их имена озвучил губернатор региона Александр Цыбульский:

- В ходе проведения спецоперации на Украине погибли три уроженца Архангельской области. Это Дмитрий Юрьевич Волошин из Новодвинска, Иван Геннадьевич Зайцев из посёлка Хетово Виноградовского района и уроженец Вельска Иван Николаевич Павлович.

У них остались семьи, которые мы, конечно, не оставим и окажем всю необходимую помощь и поддержку. И память о героях, которые выбрали путь военного и до последнего защищали честь Отечества, будем хранить всегда.

Светлая память.

05 апрель 06:45 | : Политика

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