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Коммунисты Поморья решили «раздоить» сенатора Некрасова

Деньги пойдут на восстановление культурного объекта. А именно, памятника «Ленин и Горький» в Матигорах (Холмогорский р-н Архангельской области).

Из объективки: Памятник был установлен напротив местного Дома культуры в честь его открытия. Такой подарок селу сделала опытная станция. За годы на памятнике появились вмятины, пробоины, у Ленина исчезла рука. Только ли атмосферные явления стали тому причиной, или свои усилия приложил человек – остаётся загадкой. В любом случае, людям, рождённым в СССР, горько смотреть на главную гордость их прошлого в таком состоянии, к тому же, это центр села – здесь проходят праздники, митинги, спортивные мероприятия.

Как жалуются холмогорские коммунисты, по поводу приведения дорогого их сердцам монумента в приличное состояние они неоднократно обращались в областное правительство, но должного отклика не получили. Тогда вынуждены были постучаться к члену Совета Федерации от Архангельской области Александру Некрасову, состоящему в КПРФ, и тот от строительных щедрот выделил 280 тысяч рублей на реставрационные работы.

Напомним, Некрасов – одна из самых загадочных фигур на политическом небосклоне региона третьего десятилетия XXI века. О его сенаторской деятельности почти ничего не известно широким народным массам.

За работу взялся скульптор Виктор Баррас. Уже выпрямлены вмятины, закрыты пробоины, полностью восстановлена утраченная за годы капитализма рука вождя мирового пролетариата.

Есть надежда, что памятник вернется на свое место к дню рождения В.И. Ленина.

 

04 апрель 12:07 | : Политика / Культура

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