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"Отменять человека - это не по-христиански"

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, принимая участие в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», прокомментировал давление, которому из-за текущей политической ситуации подвергаются как простые граждане, так и выдающиеся деятели культуры, науки, спорта и других сфер деятельности.

«Практика показывает, что в современном мире практически не соблюдаются все те вещи, договоренности, которые веками объявлялись на цивилизованном Западе незыблемыми, священными и непоколебимыми. Они все отменены сегодня в связи с текущей ситуацией», — отметил Владимир Романович.

По его словам, сегодня происходит коренная перекройка многих политических, финансово-экономических и правовых глобальных систем с пока неясным итогом, и их вряд ли удастся сохранить в том виде, в котором они существовали еще каких-то полтора месяца назад.

«Но намного более неожиданным стало широкое распространение, как сейчас принято говорить, "культуры отмены", которая затрагивает конкретных людей, проживающих в Европе, например, студентов. И эта тотальность неприятия бросается в глаза в первую очередь», — заявил представитель Церкви.

«Сложно делать какие-то обобщения, поскольку пока еще слишком мало информации, но та, что есть, к сожалению, довольно убедительно показывает, что широкое распространение русофобии в западном мире в связи с происходящим на Украине — это свершившийся факт», — добавил он.

Говоря о том, как реагировать на подобное отношение, Владимир Легойда подчеркнул, что христианское отношение к человеку с другими взглядами не может предполагать уничижения в нем образа Божьего и ни в коем случае не должно переходить в ненависть.

«Можно считать кого-то правым или виноватым, но нельзя закрывать свое сердце», — сказал председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Считаю категорически неприемлемым то, что человек из-за самого факта принадлежности к тому или иному народу или культуре может быть вычеркнут, "отменен", такого не должно быть. Это не то что не христианское, но вообще не человеческое отношение, находящееся за гранью справедливости», — добавил он.

«Но, к сожалению, реальность, в которой мы сегодня находимся, такова, какова есть. И это ярко демонстрирует нам, что происходящие кризисы всегда являются следствием того состояния, в котором находится человечество. Это результат того, как мы жили какое-то время, какими ценностями и идеями», — заключил Владимир Легойда.

(по материалам Архангельской епархии)

04 апрель 09:09 | : Политика / Верую

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