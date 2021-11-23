Наши в бане. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На прошедшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья по наблюдениям нашей редакции не проявляли высокой деловой активности (или имел место временный сбой в работе соответствующей пресс-службы). Так что, чем богаты… не обессудьте.
Михаил Федотов (ЕР) поздравил с юбилеем Центр дополнительного образования «Контакт».
За 40 прошедших лет «Контакт» полноценно заменил подрастающим поколениям архангелогородцев почившие в бозе районные дома пионеров. На базе центра успешно развиваются следующие программы: художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, естественнонаучная, социально-гуманитарная и прикладная техническая. На сегодняшний день занятия посещают более 4 000 тысяч человек в возрастном диапазоне от 6 до 18 лет.
Кроме того, на базе «Контакта» и в 11 курируемых школах Архангельска организуется оздоровительный лагерь с дневным пребыванием с общим охватом около 800 детей.
Соответственно, и слова благодарности депутата людям, проводящим такую нужную работу:
- Желаю руководству и коллективу Центра дополнительного образования «Контакт» дальнейшего развития вашего творческого потенциала и той уникальной системы дополнительного образования детей, которая создана на базе учреждения. Пусть ваши воспитанники всегда занимаются с удовольствием и побеждают в конкурсах на радость педагогам и родителям!
Также были вручены благодарности и грамоты от городского парламента сотрудникам центра.
Целая депутатская группа, усиленная главой городской администрации Дмитрием Моревым, посетила только что отремонтированную баню в Маймаксанском округе. Парится – не парились, но строго осмотрели посвежевшие помещения – помывочную, парилку и тд.
До этого женское отделение было, мягко говоря, в печальном состоянии: обшарпанные стены, ветхие коммуникации. Ремонт бани длился всего полтора месяца и обошелся МУП «Горбани» в 450 тысяч рублей. В планах на лето – привести в такое же состояние и мужское отделение.
Спикер городского парламента Валентина Сырова:
- Содержать и поддерживать общественные бани в достойном состоянии - это обязанность муниципалитета. В городе еще много домов, не оборудованных водоснабжением. Ежегодно банями пользуются более 110 тысяч человек. Несколько лет мы не повышали тарифы на пользование услугами бани, несмотря на инфляцию. Недавно тариф вырос на 20 рублей, но льготы сохранены для всех категорий и даже некоторые суммированы.
Кстати, о деньгах. Стоимость полуторачасового посещения мыльно-парильного отделения 350 рублей, для детей до трех лет – 50 рублей. Час в мыльном отделении (без пара) стоит 150 рублей, для льготных категорий граждан – 120 рублей, для детей до трех лет – 30 рублей.
- Баня – не роскошь, а объективная необходимость, - вздохнула депутат Татьяна Подстригань, в недавнем прошлом директор городского «Спецтреста». Это как раз и печалит… в цивилизованных странах бани давно стали местом релаксации, а не поддержки гигиены тела.
Валентина Сырова поздравила коллектив Центра им. Семашко с вековым юбилеем.
Из приветственного адреса:
- Несколько поколений людей работали в этих стенах, вложили свои душевные и физические силы в историю становления и развития. И до сих пор сохраняются замечательные традиции, которые были заложены предками и которые чтят и приумножают сегодняшние поколения медицинских работников Центра. Даря людям свои любовь и сопереживание, своей добротой и милосердием вы облегчаете страдания пациентов, возвращая им здоровье и радость жизни.
Редакция присоединяется.
(подпись к фото: "Эх, жаль веники с собой не захватили")