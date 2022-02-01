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С чистым паром! Дмитрий Морев оценил банные услуги в Маймаксанском округе

Здание на улице Постышева, 25 построено в 1951 году. В этом здесь провели ремонт женского отделения. Обновили помещение парилки, отремонтировали помывочную.  Стоимость ремонта составила почти полмиллиона рублей – все работы проведены за счет средств МУП «Горбани».

 - В парилке заменили обивку стен, установили новые скамейки, отремонтировали печку-каменку, появились новые окна. Здесь же замененили проводку и трубы холодного и горячего водоснабжения, - рассказал директор МУП «Горбани» Михаил Назарьин.

 Директор предприятия рассказал депутатам,  был незначительно увеличен впервые с 2016 года. Теперь стоимость посещения бани без пара составляет 150, с парилкой – 350 рублей. Действуют и льготные тарифы. Спикер Гордумы Валентина Сырова подчеркнула, что вопрос с повышением стоимости находится на особом контроле депутатского корпуса.

 Дмитрий Морев высоко оценил качество сделанного ремонта.

- В месяц эту баню посещают около 350 жителей Маймаксы. Приезжают сюда и из других частей города, зная, что здесь неплохая парилка. Муниципальные бани до сих пор, только в прошлом году было около 110 тысяч посещений. Это говорит о том, что необходимо модернизировать бани. Баня имеет большое социальное значение для горожан, - резюмировал Дмитрий Морев.

 В планах МУП «Горбани» отремонтировать мужское отделение, социальные льготы и низкая стоимость за посещение при этом будут сохранены.

 

31 март 12:49 | : Политика

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