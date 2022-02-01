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Хайп на беде. Для кого архангельские справедливороссы собирают гумпомощь?

Видный деятель поморской «Справедливой России» и экс-депутат Госдумы Ирина Чиркова разместила на своем паблике ВКонтакте призыв к сбору гуманитарной помощи в пользу архангельских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине.

Цитата:

«Продуктов питания и полезных вещей для военнослужащих Архангельской области, которые сейчас участвуют в военной операции на Донбассе. Акция „Поддержим своих“ не завершена — наши партийные приемные продолжают принимать вещи и продукты. Мы обязательно передадим всё собранное нашим землякам, кто служит сейчас на защите интересов нашей Родины! Следующая дата передачи посылки — 5 апреля».

Далее идет список самого необходимого…

  • хозяйственные принадлежности — мыло, салфетки, антисептики, стиральный порошок, туалетная бумага;
  • бинты, пластыри, жгуты, кровоостанавливающие средства;
  • кофе, чай, консервы, паштеты, галеты, печенье, шоколад;
  • перчатки, носки мужские.

…что в иные времена могло быть расценено как клевета на наши вооруженные силы в частности и экономику в целом – неужели страна не может обеспечить своих защитников самым необходимым?! Добро бы лобстеров собирали или трюфельное масло.

Неясно также, каким образом посылки дойдут до адресатов, ведь нахождение конкретных людей в условиях боевых действий является строжайшей государственной тайной. Это же подтверждает и официальной лицо – глава областного военкомата Александр Севастей:

 «Непонятно откуда и зачем в принципе взялась эта инициатива. К нам из партии никто не обращался по этому поводу. Гуманитарной помощью занимается «Красный крест» — он собирает все необходимое для жителей Донецкой и Луганской республик. Зачем собирать помощь для военных? Они находятся на полном обеспечении. Да и саму помощь туда доставить нет возможности. Позиции вооруженных сил засекречены».

Коллеги по «Вольному делу» из ИА «Эхо севера» связались с рядовыми сборщиками гумпомощи и столкнулись с их полной некомпетентностью и почти неприкрытым хамством (подробности здесь).

Остается надеяться, что Ирина Александровна проводит эту акцию из лучших побуждений (в других партиях за неподдержку спецоперации можно лишиться самого дорого), но по девичьи наивно. Ведь всегда хочется видеть в людях только самое лучшее…

31 март 12:13 | : Политика / Скандалы

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