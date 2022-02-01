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Муниципалитеты Устьянского района отказываются объединяться в округ

Уже четыре муниципальных образования Устьянского района выступили против самоликвидации и преобразования в округ – так бывает, когда депутаты прислушиваются к мнению избравшего их народа. На очереди – Коношский и Онежский районы. Будут ли учтены интересы жителей этих районов – покажет ближайшее будущее. Однако стоит помнить, что интересы местных жителей соблюдаются только там, где жители их отстаивают.

В соцсети распространено видеообращение главы Устьянского района Котлова, в котором он буквально констатирует прекращение поддержки и развития МО «Шангальское» после того, как местные депутаты не проголосовали «за» округ. Остается только гадать, является ли озвученная главой Устьянского района информация осознанной дезинформацией северян или это больше вопрос к компетентности и осведомленности самого главы, однако, стоит прояснить.

  1. Округ – это не какая-то новая форма территориально-административного устройства, как представляется Котлову. На территории области и в 131-ФЗ «О местном самоуправлении» наравне с районами давно существуют округа. Все города, к примеру, Архангельск, Северодвинск – округа, только городские. Однако есть принципиальное отличие района от округа – это наличие (в районе) нижестоящей «горизонтали» органов власти – органов местного самоуправления. Важно отметить именно тот факт, что органы эти именно нижестоящие, а не подчиненные району, они такие же участники правоотношений, как и орган власти на уровне района. В округе уровень власти один – окружной, одна администрация и одно собрание депутатов. И вот именно здесь кроется подвох проводимой областными чиновниками «реформы» органов МСУ.

 

  1. Территориальный отдел – это не орган власти в отличие от местной администрации или совета депутатов. Именно это осознанно «опускают» агитаторы «объединения» в округ. Только самостоятельный орган местного самоуправления может, к примеру, принимать участие в реализации напроектов на территории муниципального образования, таких как «Комфортная среда» и «Развитие сельских территорий» и с привлечением федеральных и областных денег решать проблемы населения в конкретных населенных пунктах. И если органы власти на вашей территории отказываются от реализации нацпроектов, как это происходит, к примеру, на уровне Пинежского района, то это вопросы к органам исполнительной власти, а не к нацпроектам. Получается, ликвидировав органы МСУ на местах, районный глава сознательно лишит жителей бывших муниципалитетов возможности участия в реализации нацпроектов на своей территории. А что взамен? Территориальный отдел, который сможет принять у вас жалобу и развести руками.

 

  1. Отсюда же следует отсутствие какой-либо реальной проблемы с «ничейностью» или «дублированием» полномочий. Это сказка от ленивых или некомпетентных чиновников, которые не могут изучить действующее законодательство (хотя бы отдельные положения 131-ФЗ), где четко разграничены полномочия всех органов местного самоуправления. Если вас с проблемой «футболят» из одного кабинета в другой, то это проблема чиновников, занимающих кресла в этих кабинетах. Доверьте решить проблему с «ничейностью» полномочий суду или прокурору и исполнитель будет найден в кратчайшие сроки. Однако чиновничий «футбол», как показывает практика, с преобразованием в округ не заканчивается. Просто посылать будут дальше - не в районную администрацию из местной, а сразу в областную. Потому что те, кто не знаком со своими полномочиями сейчас, никуда не денутся, с преобразованием ликвидируют только представительные органы - советы депутатов.

 

  1. Необходимо отметить, что никаких (НИ-КА-КИХ!) преференций для объединившихся в округ муниципалитетов в бюджете не предусмотрено. Те деньги, которые уже умозрительно тратят главы районов, словно пытаясь подкупить население щедротами областных чиновников, пойдут на выплаты при увольнении сотрудникам «объединившихся» администраций, на переделывание документации и прочие сопутствующие «объединению» расходы, ВОЗНИКШИЕ ИМЕННО ИЗ-ЗА «ОБЪЕДИНЕНИЯ». Какое-либо развитие – строительство очистных сооружений, ремонт дорог и мостов возможно только в рамках уже принятых на себя бюджетных обязательств. Иными словами, если глава района сейчас не сделал ничего для развития территории, то с преобразованием в округ изменится только то, что и на местах сделать этого за него уже будет некому.

 

  1. Особенно нелепо в этом контексте выглядит сомнение не избранного народом главы района в поддержке населением протестного голосования народных избранников. Это просто плевок в демократичность выборной системы России. Если посмотреть, кем являются хвалимые г-ном Котловым депутаты МО «Шангальское», становится ясно, что преобразование Устьянского района в округ на этой территории зиждется на самых зависимых и незащищенных категориях граждан. «За» проголосовали пенсионеры и бюджетники, преимущественно выдвинутые «Единой Россией», «против» - самовыдвиженцы и преимущественно представители предпринимательского сообщества, которые, к удивлению главы Устьян, могут иметь свое мнение.

Это стоит учитывать, голосуя на выборах любого уровня. Авторитетный и уважаемый директор или сотрудник какого-нибудь МБУ или МБУКа, получив депутатский мандат, с большей вероятностью будет голосовать так, как нужно его непосредственному работодателю в лице местной или районной администрации. Именно поэтому при проводимой «реформе» органов МСУ власть ликвидирует только представительные органы – советы депутатов, а безынициативные сельские администрации просто преобразуются в некие отделы, полностью лишаясь полномочий. «Единой России», районным и областным чиновникам так проще. А это уже совсем не о развитии и интересах северян.

Комментарий от ПАРТИИ ДЕЛА: Партия видит местное самоуправление главной силой, организующей хозяйственную жизнь и обеспечивающей развитие нашей страны, а также – кузницей кадров для государственного управления. Областным чиновникам необходимо обеспечить органам местного самоуправления твердую финансовую основу для развития своих территорий, создания рабочих мест, стимулирования производственной и предпринимательской деятельности с опорой на местные условия и прямые выборы не только депутатов, но и глав, а не ликвидировать органы местного самоуправления просто потому, что так легче и удобнее для недальновидных чиновников, обеспечивая тем самым еще больший отток населения из региона.

 

30 март 15:52 | : Политика

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