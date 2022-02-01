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"У него большое будущее". Дмитрий Морев о новом литературном музее

Завершена разработка дизайн-проекта литературного музея в здании на Чумбарова-Лучинского.
Проектом предполагается, что библиотека-музей станет уникальным туристическим объектом и местом для творческих людей. В нем появятся зоны для чтения, кафе, откроется мастерская для писателей, а также зал для прослушивания виниловых пластинок и мини-музей истории Архангельска.
При этом учреждение сохранит экспозиции создателя литературного музея Бориса Егорова. Напомним, летом 2021 года он предложил главе Архангельска Дмитрию Мореву передать в собственность города уникальный объект, в чьих фондах – более ста тысяч единиц хранения: фотографии, письма и рукописи писателей Русского Севера с их автографами. Глава Архангельска поддержал это решение.
- Считаю, что у библиотеки-музея большое будущее. Средства на капремонт мы предусмотрим в городском бюджете, а заявка на участие в федеральной программе для приобретения современного оборудования практически готова, - сказал Дмитрий Морев.

 

30 март 12:25 | : Политика / Культура

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