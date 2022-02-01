Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Владимир Путин исключил из ученого совета внука «Мистера Нет»

Из Указа:

«Внести в состав научного совета при совете безопасности изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А.Н., Рогова С.М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания».

Причиной исключения, по мнению экспертов, стала консолидированная позиция ученых о спецоперации на Украине – «подобные проблемы решаются за столом мирных переговоров».

Отметим, что первый в списке, Алексей Громыко, никто иной, как родной внук знаменитого «Мистера Нет» - непримиримого министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громыко.

Алексей Громыко в данный момент занимает пост директоре Института Европы. Остиальные трое тоже имеют непосредственное отношение к научным организациям, занимающимся теорией отношений со странами Запада.

(на фото: Андрей Андреевич Громыко)

30 март 09:06 | : Политика

Главные новости


Обыкновенный вождизм. Что стоит за чистками в архангельской КПРФ
Матросская тишина

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (336)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20