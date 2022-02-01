Владимир Путин исключил из ученого совета внука «Мистера Нет»

Из Указа:
«Внести в состав научного совета при совете безопасности изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А.Н., Рогова С.М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания».
Причиной исключения, по мнению экспертов, стала консолидированная позиция ученых о спецоперации на Украине – «подобные проблемы решаются за столом мирных переговоров».
Отметим, что первый в списке, Алексей Громыко, никто иной, как родной внук знаменитого «Мистера Нет» - непримиримого министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громыко.
Алексей Громыко в данный момент занимает пост директоре Института Европы. Остиальные трое тоже имеют непосредственное отношение к научным организациям, занимающимся теорией отношений со странами Запада.
(на фото: Андрей Андреевич Громыко)