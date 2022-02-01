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Национальный рейтинг мэров: Дмитрий Морев на 62 месте

Опубликован первый в этом году Национальный рейтинг мэров столиц регионов Российской Федерации.

Сегодня всё российское общество находится в состоянии неопределённости. И это понятно. Ситуация, в которой оказалась вся страна – санкции, галопирующие скачки курса валюты, смена платёжной политики в области отношений с западными партнерами, ажиотаж вокруг отдельных видов продуктов питания и уход с рынка иностранных фирм, чья продукция и услуги давно стали непременной составляющей российского быта.

Кто-то спросит – а какое отношение к этому имеют главы городов? Очень просто хороший мэр одновременно хороший коммуникатор между властью и населением, его настрой влияет на психологическую атмосферу в обществе. И тут главное не растерять ранее завоеванные позиции.

Итак…

Первые три места занимают: Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань), Дмитрий Денисов (Калуга).

Последние три: Юрий Парахин (Орел), Салман Дадаев (Махачкала), Карим Сагаан-оол (Кызыл).

Мэр Архангельска Дмитрий Морев на 62-м месте. Ту же позицию он занимал и в итоговом рейтинге за 2021 год.

За первые три месяца эксперты отмечают следующие знаковые моменты в его деятельности: борьба со снегом и с нерадивыми автоперевозчиками в январе; эпидемия лже-минирования школ и подготовка к приему беженцев с востока Украины в феврале; старт проекта «Школа глав» и видеоотчет для населения в марте.

Расширенный комментарий политолога:

- Самым большим испытанием февраля для главы Архангельска и всей городской администрации стали непрекращающиеся снегопады. С таким обилием белых осадков не справлялся генеральный подрядчик подобных работ в лице «Мезенского дорожного управления». Губернатор региона Цыбульский за это периодически устраивал «разбор полётов» на еженедельных летучках. Но и помогал деньгами и техникой… Родовой москвич, в отличие от своих предшественников, уделяет должное внимание «лицу области».

Ситуация усугублялась ещё и тем, что внутридворовые проезды не входят в зону ответственности МДУ, а у управляющих компаний то мощностей не хватает, то элементарного желания – дворники до сих пор являются представителями редкой профессии на РусскомСевере. Что вызывало законное недовольство у обитателей соцсетей, не очень разбирающихся в тонкостях мироустройства. И всё-таки ситуация выровнялась не без помощи не так давно созданного МУП «Городское благоустройство». Плюс – на помощь пришла новая техника в виде мини-погрузчиков со специальным навесным скалывателем льда. Работает настолько эффектно, что сразу понизило градус народного гнева.

В перспективе у города появится новый подрядчик дорожных работ со сроком контракта на 14 месяцев и с правом оперативной замены, что было анонсировано самим Дмитрием Моревым.

Из событий марта стоит отметить попадание Архангельска в федеральную программу капремонта школ. Администрация города совместно с директорами среднеобразовательных учреждений подготовила грамотную заявку, которая получила положительную экспертизу и поддержку властей региона. Наши наблюдатели отмечают, что в это непростое, тревожное (вы понимаете) время позитивные новости от мэра всё больше касаются решения именно социальных проблем – некая форма «импортозамещения».

А ещё Морев выступил перед архангелогородцами с видеообращением через социальные сети, в котором рассказал о планах на будущее и подвёл итоги прошлого года. До него подобного не делал никто. Говорят, народу понравилось…

30 март 07:50 | : Политика

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