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Дмитрий Морев о судьбе взорванного подъезда по ул. Советских Космонавтов, 120

18 лет прошло со дня взрыва на проспекте Советских Космонавтов, 120.

Четвертый подъезд, оставшийся целым, законсервировали, людям выделили новое жилье. Вопрос с пустующими квартирами оставался открытым. И первый шаг, который позволит решить судьбу помещений, сделан.

На сессии Гордумы поддержано решение администрации о выделении более 2 млн. рублей для инженерного обследования конструкций 4 подъезда.

- Обследование позволит определить дальнейшую судьбу 4 подъезда – возможна ли его эксплуатация после проведения ремонтных работ, или необходимо провести демонтаж с реконструкцией и утеплением стены третьего подъезда. В настоящее время большинство квартир принадлежит муниципалитету, а результаты обследования могут дать возможность выполнить ремонт квартир для их передачи нуждающимся жителям нашего города, - сказал глава Архангельска Дмитрий Морев.

29 март 13:28 | : Политика

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