Дмитрий Морев о судьбе взорванного подъезда по ул. Советских Космонавтов, 120

18 лет прошло со дня взрыва на проспекте Советских Космонавтов, 120.
Четвертый подъезд, оставшийся целым, законсервировали, людям выделили новое жилье. Вопрос с пустующими квартирами оставался открытым. И первый шаг, который позволит решить судьбу помещений, сделан.
На сессии Гордумы поддержано решение администрации о выделении более 2 млн. рублей для инженерного обследования конструкций 4 подъезда.
- Обследование позволит определить дальнейшую судьбу 4 подъезда – возможна ли его эксплуатация после проведения ремонтных работ, или необходимо провести демонтаж с реконструкцией и утеплением стены третьего подъезда. В настоящее время большинство квартир принадлежит муниципалитету, а результаты обследования могут дать возможность выполнить ремонт квартир для их передачи нуждающимся жителям нашего города, - сказал глава Архангельска Дмитрий Морев.