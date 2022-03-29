Дмитрий Морев оценил потенциал журналистов-школьников Архангельска

Глава Архангельска встретился с редакторами и корреспондентами школьных изданий и детских садов в редакции городской газеты «Архангельск – город воинской славы».
Юные журналисты из 21, 24 гимназий, 14, 20, 35, 36 школ, детского сада «Сиверко», Соломбальского дома детского творчества и центра «Архангел» презентовали свои издания. После чего состоялась полуторачасовая пресс-конференция. В таком формате встреча с главой города прошла впервые.
Школьники уже знают азы работы журналиста – умение задать актуальные вопросы. Они спрашивали Дмитрия Морева о перспективах развития Архангельска, о строительстве новых школ, реализации программы по переселению из аварийного жилья, благоустройстве, озеленении и планах на предстоящее лето.
Десятиклассник Максим Окулов из 21 гимназии, представляющий школьную газету «Перекресток», поинтересовался, какие в Архангельске есть программы по сохранению памятников культурного наследия.
- Меня удивило, насколько серьезные темы интересуют сегодня наших старшеклассников. Многих ребят, конечно, волнует их будущее, и они задавали вопросы о проектах, направленных на развитие нашего города, какие профессии востребованы сейчас и будут потом. Вовлеченность и заинтересованность ребят позволит им стать профессионалами своего дела, а мы со своей стороны поддержим их проекты и будем развивать наш Архангельск вместе, - резюмировал Дмитрий Морев.
Глава Архангельска поддержал идею о возобновлении печати городской школьной газеты «Шаги», которую 15 лет издаёт Соломбальский дом детского творчества, и объединении школьных редакций, которых в городе 17, в Ассоциацию. Зашёл разговор и о возможности создания молодёжной площадки, где юные журналисты смогут встречаться и обмениваться опытом.