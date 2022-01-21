Митрополит Корнилий обсудил с депутатом Госдумы взаимодействие с светской властью

В епархиальном управлении 28 марта состоялась рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с депутатом Государственной думы Александром Спиридоновым. Разговор посвятили развитию взаимоотношений епархии и светской власти.
Александр Юрьевич, занимающий должность заместителя председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, рассказал архипастырю о рассматриваемых сейчас законопроектах, направленных на поддержку людей и на поддержание устойчивости нашей страны в условиях внешнего давления.
Собеседники обсудили важность единения российского народа и поддержания гражданского согласия в сложных исторических условиях. Митрополит Корнилий отметил, что Святая Церковь во все времена несла подлинное свидетельство о Христе Спасителе и призывала людей сохранять души от ненависти, неприязни и зла. Глава митрополии напомнил о том, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской Православной Церкви возносится особая молитва о восстановлении мира. Кроме того, архипастырь отметил, что Архангельская епархия вместе со всей полнотой Церкви присоединилась к оказанию помощи беженцам и сбору гуманитарных грузов для нуждающихся.
На встрече рассмотрели вопросы планируемой реставрации Никольского собора, Успенской церкви и колокольни, входящих в комплекс бывшего Николо-Корельского монастыря на территории оборонного судостроительного завода «Севмаш» в Северодвинске. Для решения поставленных задач создается фонд возрождения обители. Средства фонда будут направляться на подготовку проектов исследования и реставрации памятника федерального значения. Документ подготовила юридическая служба епархиального управления во взаимодействии с профильными специалистами областного правительства и управления министерства юстиции по Архангельской области.
Отметим, что ранее вопросы возрождения Николо-Корельской обители обсуждались на совещании под руководством президента Российской академии наук Александра Сергеева. Президент РАН выразил поддержку Архангельской епархии и Севмашпредприятию в организации процессов восстановления комплекса зданий монастыря. Все стороны совещания тогда наметили последовательные совместные действия, необходимые для начала восстановительных работ. Руководство предприятия предложило варианты организации доступа на территорию бывшего монастыря для прихожан и паломников.
(по материалам Архангельской епархии)