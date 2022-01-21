Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутат АОСД: "Миллион на Арктику - капля в море"

Своими опасениями делится депутат Архангельского областного Собрания (не экономист) Леонид Таскаев:

За работу в Арктике предпринимателям в возрасте до 25 лет выделят не более 1 млн. рублей на «поддержание штанов».

В федеральном бюджете текущего года предусмотрено более 2 млрд. рублей молодым коммерсантам на создание и развитие «собственного дела» не только социальной направленности, как было ранее, но и в других бизнес-сферах. Сообщается, что финансирование будет выделено в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сам документ подготовлен в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления (оригинал - https://tass.ru/ekonomika/14169903).

Любая инициатива по поддержке экономически активного населения, безусловно, полезна, если действительно доходит до адресата и используется на реализацию заявленных целей. К сожалению, в российской бюрократической реальности объективность «страдает» первой. При нынешних ценниках на коммунальные услуги, стройматериалы, оборудование, запчасти и комплектующие в Арктике, и даже на офисную бумагу – в целом по стране, одноразовый грант в 100 – 500 тысяч, да и 1000000 рублей, объективно говоря, – капля в море для любого коммерческого проекта, тем более – стартапа.

Также давайте не будем забывать об инфраструктурной реальности субъектов Арктической зоны. Например, в Архангельской области к АЗРФ отнесены 9 муниципальных образований: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Приморский, Онежский, Пинежский, Мезенский, Лешуконский районы, а также Новая Земля. У всех районов за пределами «Архангельской агломерации» огромная проблема с транспортной доступностью. Объективно, в четыре арктических района Архангельской области дороги приемлемого качества есть только зимой, а на пару месяцев в году из-за паводков автотранспортное сообщение с ними просто прекращается.

И, если до Мезени дорогу, дай бог, в обозримом будущем достроят, а в Онегу и Карпогоры можно добраться на поезде, то Новая Земля – это архипелаг в Северном Ледовитом океане. В Приморском районе немало островных территорий и есть «материковые» населенные пункты, до которых добраться вообще можно только авиатранспортом. В Лешуконском районе на дорогах общего пользования в принципе нет асфальта и, если бы в регионе был топ по транспортной доступности, Лешуконский район, на мой взгляд, абсолютно заслуженно занял бы первое место с конца. А все эти транспортные «нюансы» ведут к чему? Правильно! К росту издержек на логистику. Именно поэтому, и в более спокойном прошлом даже федеральные сети, к примеру, не зашли в тот же Лешуконский район, а теперь, когда цены объективно растут на всё… что-то способен изменить одноразовый грант в миллион рублей? Да и тот, очевидно, дадут не всем и не в таком размере.

На мой взгляд, целесообразнее было бы приложить чиновничьи усилия (в том числе и умственные) к созданию условий для снижения издержек предприятий, а не раздавать разовые гранты, рапортуя о всемерной поддержке молодых бизнесменов. И под снижением издержек здесь подразумевается не снижение налогов, обескровливающее и без того дефицитный почти на 10 млрд. бюджет региона, а создание именно условий для развития Архангельской области за границами агломерации.

Это могли бы обеспечить такие меры как:
- снижение размера тарифа на коммунальные услуги (в настоящее время одного из самых высоких по стране),
- увеличение объема инвестиций в дорожное строительство (вот вам и снижение логистических издержек, а также устранение барьеров для движения товаров и услуг, хотя бы, в пределах региона),
- строительство (у нас, так-то, Севмаш есть!) гражданских судов для навигации с островными территориями (тут вам и решение многолетней проблемы с морально и физически устаревшими лоханками, и поддержка регионального предприятия в одном «флаконе»),
- целевые «гранты» импортозамещающим предприятиям, предполагающие как строительство нужных в регионе мощностей, так и модернизацию уже имеющихся по формату государственно-частного партнерства (регион получает нужную ему продукцию, а частный партнер финансирование; все получают гарантии осуществления деятельности + рабочие места и налоговые поступления в бюджет, которые можно направить на дальнейшее развитие и реализацию новых проектов).

И заметьте, для запуска производства по изготовлению чековой ленты, к примеру, не требуется миллиардных вложений, а проблема наших перевозчиков была бы решена в кратчайшие сроки. И это только один пример, который, по всей видимости, не придет в голову региональному чиновничеству. В регионе-то, где сосредоточено сразу несколько крупных целлюлозно-бумажных заводов…

Отмечу, что эти меры, конечно, не всеобъемлющи и просто лежат на поверхности, но они намного вернее, на мой взгляд, обеспечили бы развитие, как минимум, региональной экономики в условиях внешнего санкционного давления, чем бесцельная раздача небольших бюджетных грантов или снижение до нуля налоговой нагрузки коммерсантам. Впрочем, для этого региональным чиновникам пришлось бы начать работать и это, по всей видимости, самый главный тормоз развития арктических территорий, как минимум, Архангельской области.

29 март 08:34 | : Политика / Экономика

Главные новости


Матросская тишина
Сахарный ажиотаж: картельный заговор или просчет государственных регуляторов?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (321)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20