Депутат АОСД: "Миллион на Арктику - капля в море"

Своими опасениями делится депутат Архангельского областного Собрания (не экономист) Леонид Таскаев:
За работу в Арктике предпринимателям в возрасте до 25 лет выделят не более 1 млн. рублей на «поддержание штанов».
В федеральном бюджете текущего года предусмотрено более 2 млрд. рублей молодым коммерсантам на создание и развитие «собственного дела» не только социальной направленности, как было ранее, но и в других бизнес-сферах. Сообщается, что финансирование будет выделено в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сам документ подготовлен в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления (оригинал - https://tass.ru/ekonomika/14169903).
Любая инициатива по поддержке экономически активного населения, безусловно, полезна, если действительно доходит до адресата и используется на реализацию заявленных целей. К сожалению, в российской бюрократической реальности объективность «страдает» первой. При нынешних ценниках на коммунальные услуги, стройматериалы, оборудование, запчасти и комплектующие в Арктике, и даже на офисную бумагу – в целом по стране, одноразовый грант в 100 – 500 тысяч, да и 1000000 рублей, объективно говоря, – капля в море для любого коммерческого проекта, тем более – стартапа.
Также давайте не будем забывать об инфраструктурной реальности субъектов Арктической зоны. Например, в Архангельской области к АЗРФ отнесены 9 муниципальных образований: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Приморский, Онежский, Пинежский, Мезенский, Лешуконский районы, а также Новая Земля. У всех районов за пределами «Архангельской агломерации» огромная проблема с транспортной доступностью. Объективно, в четыре арктических района Архангельской области дороги приемлемого качества есть только зимой, а на пару месяцев в году из-за паводков автотранспортное сообщение с ними просто прекращается.
И, если до Мезени дорогу, дай бог, в обозримом будущем достроят, а в Онегу и Карпогоры можно добраться на поезде, то Новая Земля – это архипелаг в Северном Ледовитом океане. В Приморском районе немало островных территорий и есть «материковые» населенные пункты, до которых добраться вообще можно только авиатранспортом. В Лешуконском районе на дорогах общего пользования в принципе нет асфальта и, если бы в регионе был топ по транспортной доступности, Лешуконский район, на мой взгляд, абсолютно заслуженно занял бы первое место с конца. А все эти транспортные «нюансы» ведут к чему? Правильно! К росту издержек на логистику. Именно поэтому, и в более спокойном прошлом даже федеральные сети, к примеру, не зашли в тот же Лешуконский район, а теперь, когда цены объективно растут на всё… что-то способен изменить одноразовый грант в миллион рублей? Да и тот, очевидно, дадут не всем и не в таком размере.
На мой взгляд, целесообразнее было бы приложить чиновничьи усилия (в том числе и умственные) к созданию условий для снижения издержек предприятий, а не раздавать разовые гранты, рапортуя о всемерной поддержке молодых бизнесменов. И под снижением издержек здесь подразумевается не снижение налогов, обескровливающее и без того дефицитный почти на 10 млрд. бюджет региона, а создание именно условий для развития Архангельской области за границами агломерации.
Это могли бы обеспечить такие меры как:
- снижение размера тарифа на коммунальные услуги (в настоящее время одного из самых высоких по стране),
- увеличение объема инвестиций в дорожное строительство (вот вам и снижение логистических издержек, а также устранение барьеров для движения товаров и услуг, хотя бы, в пределах региона),
- строительство (у нас, так-то, Севмаш есть!) гражданских судов для навигации с островными территориями (тут вам и решение многолетней проблемы с морально и физически устаревшими лоханками, и поддержка регионального предприятия в одном «флаконе»),
- целевые «гранты» импортозамещающим предприятиям, предполагающие как строительство нужных в регионе мощностей, так и модернизацию уже имеющихся по формату государственно-частного партнерства (регион получает нужную ему продукцию, а частный партнер финансирование; все получают гарантии осуществления деятельности + рабочие места и налоговые поступления в бюджет, которые можно направить на дальнейшее развитие и реализацию новых проектов).
И заметьте, для запуска производства по изготовлению чековой ленты, к примеру, не требуется миллиардных вложений, а проблема наших перевозчиков была бы решена в кратчайшие сроки. И это только один пример, который, по всей видимости, не придет в голову региональному чиновничеству. В регионе-то, где сосредоточено сразу несколько крупных целлюлозно-бумажных заводов…
Отмечу, что эти меры, конечно, не всеобъемлющи и просто лежат на поверхности, но они намного вернее, на мой взгляд, обеспечили бы развитие, как минимум, региональной экономики в условиях внешнего санкционного давления, чем бесцельная раздача небольших бюджетных грантов или снижение до нуля налоговой нагрузки коммерсантам. Впрочем, для этого региональным чиновникам пришлось бы начать работать и это, по всей видимости, самый главный тормоз развития арктических территорий, как минимум, Архангельской области.