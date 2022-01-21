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Спецоперация на Украине с точки зрения священнослужителя

Проведение спецоперации на Украине — духовно оправданное решение. Так считает глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий (Нестеров).

По словам священнослужителя, националистическая идеология, распространившаяся в некогда дружественной стране, — это духовный недуг, попытка разделить неделимое, разорвать духовное единство, сформированное князем Владимиром в купели Крещения.

«Ни одно противостояние никогда не начинается без глубоких духовных причин, — отметил отец Феодосий. — Мы тридцать лет с болью в сердце наблюдали, как Украина уходит в дебри человеконенавистнической фашистской идеологии. Это началось на заре 1990-х годов, когда партийные руководители того времени нашли союз с радикалами, которые уже появились в стране. Мы спрашивали у знакомых друзей и родственников украинцев, как они терпят, когда, например, появились маечки, на которых написано "Дякую Тобі, Боже, що я не москаль" ("Благодарю Тебя, Боже, что я не москаль"), когда появилась книга президента Кучмы "Украина — не Россия". Шаг за шагом менялось сознание, началось чествование "героев" Великой Отечественной войны Бандеры и Шухевича, их последователи получали государственные награды, развивались нацбатальоны "Азов", "Айдар" и другие подобные им. У нас болела душа, ведь у многих есть родственники и друзья на Украине, но мы начинали разговаривать на разных языках. Украинский народ под возгласы о свободе и освобождении не заметил, что после 2014 года страна фактически стала управляться извне».

Идеология национального превосходства, в основе которой лежит ненависть, разрушает души людей и, по сути, ввергает их в беснование, считает игумен Феодосий: «Чем характеризуется духовная бездна фашизма? Ненавистью, высокомерием, презрением. Это сопровождается чудовищной вакханалией лжи, клеветы, попранием законов совести, справедливости, выражается в реальной жизни пытками, смертями, насилием, убийствами. На Украине происходили репрессии против людей, которые не приняли такой порядок жизни, и их заставили замолчать. Сейчас, когда, видимо, многие согласились с безумной мыслью, что можно и нужно воевать с Россией, очевидно, был достигнут край, и наш Президент принял труднейшее судьбоносное решение нанести удар. Наши воины на передовой видят это "коричневое" безумие, в огромной своей части сознание народа Украины изменено многолетней ложью, пронизано идеями национализма. Боевые действия идут, мы поставлены в ситуацию, когда отступать и сдаваться нельзя, потому что это приведет к еще более страшному разрушению и к еще большим смертям, поэтому наши военнослужащие продвигаются вперед, стараясь беречь свой личный состав и в первую очередь мирное гражданское население».

Клирик отметил, что он общается с российскими военнослужащими, которые лицом к лицу сталкиваются со злом, и для многих из них стало потрясением, что украинские военные берут мирное население в заложники, в жилых кварталах располагают свои огневые точки. «Как говорят наши офицеры, так же вели себя террористы запрещенной в России организации ИГИЛ. Можно считать, что СМИ тенденциозны, но трудно не видеть, что делают националисты, эти ужасающие факты свидетельствуют за себя, — сказал отец Феодосий. — Те, кто воюют в "Айдаре", тоже кресты носят, но они не чувствуют, где истина, где Господь, где духовная правда, у них повреждено духовное чутье, и это очень страшно».

По словам священнослужителя, христианство нетолерантно и нетерпимо к злу: «В лике святых прославлено множество воинов, боровшихся за правду Божию, а не впадавших в лицемерие и пустые рассуждения, подобно некоторым нашим современникам. Я сейчас говорю про голоса так называемой либеральной интеллигенции, которая уже не одну сотню лет желает поражения своей стране и своему правительству. Это духовное явление заключается в том, что когда человек отходит от подлинного христианства, вместо настоящей веры и силы духа у него остается псевдосмирение, и в карикатурном виде оно проявляется в том, что люди мыслительного труда, вожди интеллектуальной жизни начинают поносить своих лидеров, свою историю и свой народ, им становится стыдно. Конечно, каждый имеет право на свое суждение, видение и понимание. Сейчас море информации, разобраться в ней сложно, но должно работать духовное чувство, позволяющее видеть Божию правду и отвергать диавольское лукавство и ложь».

Специальная военная операция перевернет нашу жизнь, считает отец Феодосий:

«Всем придется потерпеть. Наши воины, рискуя своими жизнями, защищают нашу страну, они внутренне глубоко осознают, что наше дело правое, что мы за правду и справедливость. Дай Бог, чтобы все мы поддерживали наших воинов смиренной молитвой, сочувствием, сопереживанием, надо не глумиться, не издеваться над Родиной и теми, кто отдает жизнь за нашу страну, а сопереживать. Если болит душа, значит, ты вкладываешь малую долю в общую победу. Во внутреннем единстве и сочувствии и есть наша поддержка и помощь. Нам очень горько видеть, что с противоположной стороны воюют такие же ребята, но только зараженные духовной болезнью, которая называется национализмом.

Одно из свойств духовных болезней, таких как фашизм, заключается в том, что они распространяются, не останавливаются на достигнутых рубежах, захватывают новые и новые души человеческие, пока не покроют весь мир. Поэтому наступает момент, когда этому нужно противостоять всеми силами и возможностями. Сейчас наша страна сделала этот сложный выбор, и отступать нам некуда. Если мы будем отступать перед злом, это не прибавит уважения к нам. Может быть, будущее кажется тревожным, и сценарий может складываться неблагоприятно, но в духовном смысле мы действуем правильно, мы побеждаем сами себя, свой страх, трусость, малодушие, выходим против зла. А мнения людей переменчивы. Зло должно быть остановлено — в этом правда Божия».

(по материалам Архангельской епархии)

28 март 09:20 | : Политика / Верую

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