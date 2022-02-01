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Под звуки гармони. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На прошедшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья нашли время, чтобы прикоснуться к прекрасному. Тем более что ситуация к этому располагала – профессиональный праздник работников культуры.

Так, Рим Калиммулин (ЕР) посетил музыкальный фестиваль "Играй и пой, варавинская гармонь". Несмотря на местное название, в этом году мероприятие вышло на общероссийский уровень, в нем приняли участие творческие коллективы из других регионов – всего 140 музыкантов.

Депутат впечатлился:

- На мероприятии выбирали лучших среди профессионалов. Самое важное, что в числе участников много молодежи. В эпоху электронной музыки ребята выбирают живую гармонь. Наряду с молодыми гармонистами, творчеством порадовал народный ансамбль "Завалинка" Кировского Областного Дома народного творчества. Этот коллектив с восторгом встречали в более 60 городах России, а также в Белоруссии, Чехии и Германии.

Но не зря говорят, что представительские функции должны занимать не более 10% депутатского времени. Пора и за работу…

Ростислав Васильев (КПРФ) заботился о жизненном комфорте жителей округа Варавино-Фактория. Дело в том, жильцы дома №332 по проспекту Ленинградский стали испытывать проблемы с давлением холодного водоснабжения. Дошло до того, что вода переставала поступать на второй этаж дома, что совершенно недопустимо. Собирались комиссии, приезжали представители управляющей компании, администрации округа. Составлялись протоколы о заседаниях комиссий, но давление воды не увеличивалось.

Депутат напрямую обратился к руководству «РВК- Архангельск» и…

Ростислав Васильев:

-  На снабжающей ветке к дому, причем достаточно далеко от дома, на другой улице, случилась авария, соответственно, произошла утечка воды и падение давления в сети. Хотелось бы выразить огромную благодарность Андрею Петровичу Поташеву, генеральному директору "Росводоканал" Архангельск за понимание нужд горожан, оперативный отклик. Практически сразу же, как люди ко мне обратились, я пришел к Андрею Петровичу на прием и был выработан механизм решения проблемы. Выехала ремонтная бригада. Давление восстановлено. Вода у жильцов дома есть. Комфорт проживания жителей округа Варавино-Фактория - моя первоочередная задача для депутата.

Вот так быстро решаются вопросы с «водниками». Не то, что с «тепловиками»… ну, вы в курсе.

Михаил Федотов (ЕР) разбирался с проблемой завышенных, по мнению жителей подшефной ему Маймаксы, счетов за общедомовое потребление электроэнергии. В платежках суммы как-то сразу выросли… что называется – без объявления войны.

Михаил Федотов:

- По моим данным, до ноября прошлого года начислением платежей занимались управляющие компании. Они производили расчёты, согласно установленному нормативу, т.ч. стоимость услуги составляла порядка 100 рублей в месяц. С ноября 2021 года начислением платежей занимается OOO «ТГК-2 Энергосбыт». С этого времени стоимость услуги за общедомовое потребление электроэнергии для жителей Маймаксанского округа возрастает в разы. В некоторых случаях она достигает почти 2 000 рублей в месяц.

Депутат небезосновательно считает, что именно областное правительство должно внимательно проверить корректность начисления платежей в домах Маймаксанского округа и поумерить аппетиты регионального монополиста. Последний обязан провести перерасчет в беззаявительном порядке.

А еще на минувшей неделе городские парламентарии мониторили рост цен на товары первой необходимости в архангельских торговых сетях и удивлялись – откуда что берется?! Плоды их труда надеемся увидеть в ближайшее время на ценниках…  

27 март 09:00 | : Политика

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